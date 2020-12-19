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السعودية تواصل حملة التطعيم لليوم الثالث.. وارتفاع عدد المسجلين لـ305 آلاف

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أول سعودية تتلقى لقاح كورونا
لقاح كورونا

السعودية تواصل حملة التطعيم لليوم الثالث.. وارتفاع عدد المسجلين لـ305 آلاف

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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تتواصل حملة التطعيم في السعودية بلقاح فايزر، السبت، لليوم الثالث على التوالي، وزارة الصحة دعت الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" الإلكتروني.

وأظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس الجمعة، ارتفاعا في أعداد المسجلين الذين تجاوز عددهم الثلاث مئة وخمسة آلاف شخص خلال ثلاثة أيام فقط، ما بين مواطنين ومقيمين.

في حين أفادت وزارة الصحة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق السعودية سيبدأ أول يناير المقبل.

وسيعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في العاصمة السعودية يضم أكثر من ست مئة سرير في الوقت الحالي، وسيتوسع ليشمل مناطق ومدنا أخرى.

30 ألف شخص يومياً

وسيكون المركز قادرا على استقبال أكثر من ثلاثين ألف شخص يومياً للراغبين في أخذ اللقاح.

مشاهد لانطلاق أولى عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية العربية ميديا مشاهد لانطلاق أولى عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية
العربية تتابع خطوة بخطوة تواصل عملية تطعيم كورونا في السعودية العربية ميديا العربية تتابع خطوة بخطوة تواصل عملية تطعيم كورونا في السعودية

وقد تلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أول جرعة من لقاح فيروس كورونا لطمأنة المواطنين والمقيمين على سلامة اللقاح.

وزارت "العربية" أول مواطن سعودي تلقى التطعيم ضد كورونا، والذي أفاد بأنه سيتلقى الجرعة الثانية بعد 21 يوما.

وكانت وصلت الدفعة الثانية من جرعات لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق "صحتي".

وسيكون التطعيم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين فوق 65 عاما وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والفئة الثانية المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة، أما الفئة الثالثة فجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

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