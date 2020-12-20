  • مباشر
اللغة

سفير السعودية باليمن: التحالف بذل جهوداً جبارة لتحقيق السلام

سفير السعودية في اليمن محمد آل جابر

سفير السعودية باليمن: التحالف بذل جهوداً جبارة لتحقيق السلام

محمد آل جابر: جهود المملكة أثمرت تنفيذ اتفاق الرياض ووقف الاقتتال وتنفيذ الشق العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية بتوافق بين المكونات السياسية اليمنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، الأحد، أن التحالف بقيادة المملكة بذل جهودا جبارة في تحقيق السلام ورأب الصدع ودعم التوافق بين الأطراف اليمنية.

اليمن.. ترحيب عربي ودولي بتنفيذ اتفاق الرياض اليمن اليمن.. ترحيب عربي ودولي بتنفيذ اتفاق الرياض

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر "إن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القيادات اليمنية السياسية والعسكرية والاجتماعية في تعميق الحوار والمصالحة والابتعاد عن التصعيد بكافة أنواعه وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة وإرساء السلام".

توافق بين المكونات السياسية اليمنية

كما أضاف "جهود المملكة أثمرت تنفيذ اتفاق الرياض ووقف الاقتتال وتنفيذ الشق العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية بتوافق بين المكونات السياسية اليمنية".

وتابع "أهنئ الرئيس اليمني وحكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات السياسية والشعب اليمني على تشكيل الحكومة اليمنية بعد تنفيذ الشق العسكري".

حكومة جديدة

يذكر أن الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك أبصرت النور مساء الجمعة. وفي كلمة له أكد عبد الملك أن "إعلان حكومة الكفاءات السياسية هو تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية".

وأضاف أن "هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

نرجو أن يبنى على الخطوة المزيد من التوافق بين الأطراف اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام.

ولاقى تشكيل الحكومة ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، لا سيما أنه يساهم في الدفع نحو استقرار البلاد.

معين عبد الملك (أرشيفية- فرانس برس)
معين عبد الملك (أرشيفية- فرانس برس)

الشق العسكري

وأتى الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض، الذي عقد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية السعودية.

يشار إلى أن اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في العاصمة السعودية العام الماضي، كان قد نص على العديد من الترتيبات العسكرية، فضلاً عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمدينة عدن الساحلية، وتشكيل حكومة جديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

أتذكرون أتذكرون "بائع الليمون"؟.. يصرخ ويبكي ألماً من ضرب جدته
أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر

الأكثر قراءة

وفاة مصمم باب الكعبة المشرفة وفاة مصمم باب الكعبة المشرفة
خالد بن سلمان: اتفاق الرياض تجاوز كل العقبات خالد بن سلمان: اتفاق الرياض تجاوز كل العقبات
الصحة السعودية: ندرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها الصحة السعودية: ندرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها
لا مشاكل لدى من تلقوا اللقاح بالسعودية.. فماذا عن الحساسية؟! لا مشاكل لدى من تلقوا اللقاح بالسعودية.. فماذا عن الحساسية؟!
فنان سعودي.. يقدم أغاني شعبية على إيقاع الروك فنان سعودي.. يقدم أغاني شعبية على إيقاع الروك
السعودية: نأمل أن يسهم تشكيل الحكومة باستقرار اليمن السعودية: نأمل أن يسهم تشكيل الحكومة باستقرار اليمن

قبل أن تذهب

سلالة جديدة من فايروس كورونا قد تتفشى في بريطانيا وتكون أسرع انتشار
سلالة جديدة من فايروس كورونا قد تتفشى في بريطانيا وتكون أسرع انتشار

اكتشف المزيد