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السعودية: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

السعودية: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن

أكد لـ"العربية" أنه يجب على النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية السعودي، الخميس، عن تفاؤل بلاده بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة الرئيس جو بايدن.

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وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في تصريحات لـ "العربية"، التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات.

كما أضاف: "على النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه".

تعزيز القيود النووية

يذكر أنه في أول إحاطة صحافية للبيت الأبيض بعد تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، تطرقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إلى الملف النووي الإيراني، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران، وأن هذه المسألة ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس مع نظرائه الأجانب وحلفائه.

وقالت بساكي "أوضح الرئيس أنه يعتقد أنه من خلال دبلوماسية المتابعة، تسعى الولايات المتحدة إلى إطالة وتعزيز القيود النووية على إيران، ومعالجة القضايا الأخرى محل الاهتمام". وتابعت "يجب على إيران استئناف الامتثال للقيود النووية الكبيرة بموجب الاتفاق من أجل مواصلة ذلك".

هذا وأصبح جو بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة أمس الأربعاء.

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