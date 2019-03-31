جديد روسيا.. "روبوتات قاتلة" ومركبات ذاتية القيادة

قامت روسيا ببث مقطع فيديو دعائي يعرض جيشاً من "الروبوتات القاتلة" مخصصا لدعم فرق المشاة في ميادين القتال. كما يعرض الفيديو، الذي أذاعته وزارة الدفاع الروسية، أحدث تقنيات موسكو في مجال الطائرات بدون طيار، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشمل المقاطع المصورة دبابة ذاتية القيادة، يتم التحكم فيها بواسطة أنظمة الذكاء الصناعي، وتتبع هدف بندقية الجندي لطمس الأهداف بأسلحتها الخاصة.

وذكرت مؤسسة الأبحاث المتقدمة الروسية أن الهدف النهائي هو الحصول على جيش من الروبوتات يتم السيطرة والتحكم فيه بالكامل من خلال خوارزميات الذكاء الصناعي.

ذاتية التحكم بالكامل

ويجرى حالياً نشر الدرون (الطائرات بدون طيار)، جنباً إلى جنب مع قوات المشاة، الذين يتحكمون فيها عن بعد، لكن الجديد في المستقبل هو أن هذه التكنولوجيا ستكون مستقلة تماماً، ما يعني أن المعدات والتجهيزات ستكون قادرة على استهداف الأعداء وقتلهم دون أي تدخل بشري.

وقال متحدث باسم مؤسسة الأبحاث المتقدمة، في تصريح لشبكة C41SRNET، إن "تطور الروبوتات القتالية يسير على طريق زيادة القدرة على أداء المهام بنظام التشغيل الذاتي مع تخفيض تدريجي لدور المشغل".

سباق محموم

ويشهد العالم سباقا محموما بين القوى العظمى والكبرى لتطوير عدد من المركبات يتم التحكم فيها عن بعد، لتغيير وجه الحرب الحديثة والمستقبلية.

وحذر علماء وناشطون في مجال حقوق الإنسان، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للعلوم المتقدمة، الذي انعقد في واشنطن، من أن الروبوتات الفتاكة، القادرة على تحديد أهداف دون تدخل بشري، تمثل "الثورة الثالثة" في الحرب، بعد البارود والأسلحة النووية.

ومثلما تقيد الاتفاقيات الدولية استخدام الألغام الأرضية إلى حد كبير، ينبغي استحداث اتفاقيات دولية مماثلة لمنع تصنيع الروبوتات القاتلة.