غوتيريس: العالم ليس على الطريق الصحيح بشأن المناخ

باشر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس جولة له في المحيط الهادئ في نيوزيلندا محذراً من أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهداف الحد من الاحترار المناخي.

وفي رسالة قوية الهدف منها المطالبة بالتحرك من أجل المناخ، قال غوتيريس إن عزم الدول المختلفة في هذا المجال يتراجع، مضيفاً أن الدول الجزرية الصغيرة "تقف في الخطوط الأمامية فعلاً" وهي التي ستعاني أكثر من غيرها.

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وتشمل الجولة التي يجريها غوتيريس قبل قمة الأمم المتحدة حول المناخ في أيلول/سبتمبر المقبل في نيويورك، أيضا فيجي وتوفالو وفانواتو وهي كلها مهددة بارتفاع مستوى المياه بسبب التغير المناخي.

وقال غوتيريس: "نرى أينما كان أدلة واضحة على أننا لسنا على الطريق الصحيح للوصول إلى الأهداف التي نص عليها اتفاق باريس".

وينص الاتفاق الذي أبرمته 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة على احتواء الاحترار المناخي "تحت الدرجتين المئويتين وحصره بـ1.5 درجة مئوية".

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا اردرن: "للمفارقة أن كلما ساء الوضع على الأرض كلما بدا وكأن الإجراءات السياسية تتراجع".

وقالت اردرن إن التغير المناخي يشكل "التحدي الأكبر" للأسرة الدولية التي ستكون مسؤولة "عن إهمال خطر" في حال بقيت مكتوفة الأيدي.