فالكون 9 ينطلق.. و60 قمراً صناعياً للإنترنت

المصدر: واشنطن، كيب كنافيرال (فلوريدا) - فرانس برس، رويترز

أطلقت شركة "سبايس إكس" لصناعات الفضاء، الخميس، 60 قمراً صناعياً صغيراً تشكل الدفعة الأولى من كوكبة "ستارلينك" التابعة لها والتي قد تضم في المستقبل 12 ألفاً منها.

وأقلع صاروخ "فالكون 9" من إنتاج الشركة، التي أسسها إيلون ماسك في كاليفورنيا، بنجاح من قاعدة كاب كانفيرال في فلوريدا عند الساعة 02.30 بتوقيت غرينتش، حاملاً 60 قمراً صناعياً من أجل خدمة ستارلينك للإنترنت.

وبعد ساعة على الإقلاع، أفرج الطابق الثاني من الصاروخ عن الأقمار الصناعية على ارتفاع حوالي 450 كيلومتراً. وستفترق هذه الأقمار لاحقاً بشكل طبيعي لترتفع إلى 550 كيلومتراً أي فوق محطة الفضاء الدولية (حوالي 400 كيلومتر تقريباً) لكن على ارتفاع أدنى بكثير من غالبية الأقمار الصناعية الأخرى الموجودة في مدار الأرض ولا سيما تلك الموضوعة على مدار ثابت على علو 36 ألف كيلومتر.

وكانت عملية الإطلاق مقررة أصلاً الأسبوع الماضي لكنها أرجئت في اللحظة الأخيرة بسبب مشاكل في البرمجية المعلوماتية.

ويبلغ وزن كل قمر صناعي "ستارلينك" 227 كيلوغراماً فقط وقد صممتها "سبايس إكس" داخلياً في ريدموند قرب سياتل.

وتريد "سبايس إكس" الاستحواذ على حصة من سوق الإنترنت من الفضاء المقبلة لتتنافس في ذلك مع شركات كثيرة مثل "وان ويب" و"أمازون".

ويأمل إيلون ماسك أن يستحوذ على 3 إلى 5% من السوق العالمية للإنترنت، وهي حصة قدر قيمتها بحوالي 30 مليار دولار سنوياً.