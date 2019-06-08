ترمب لـ"ناسا": توقفوا عن التحدث عن الذهاب إلى القمر

كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، تغريدة على "تويتر"، جاء فيها أنه يتعين على وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) التوقف عن التحدث عن الذهاب إلى القمر، ما تسبب في ارتباك لأن إدارته تهدف إلى إعادة الرحلات المأهولة إلى القمر بحلول العام 2024.

وجاءت هذه التغريدة فيما كان ترمب عائداً من زيارة لأوروبا في الطائرة الرئاسية الخاصة "إير فورس وان" وكتب فيها: "نظراً إلى كل الأموال التي ننفقها. على ناسا أن تتوقف عن التحدث عن الذهاب إلى القمر، فقد فعلنا هذا الأمر قبل 50 عاماً".

وأضاف: "يجب أن تركز على أمور أكبر بكثير من التي نقوم بها، بما في ذلك المريخ (الذي يشكل القمر جزءاً منه)، الدفاع والعلوم!".

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019

وما زال قصد ترمب الدقيق غير مؤكد، لكنه ربما كان يحض "ناسا" على التركيز أكثر على الرحلات إلى المريخ، مع كون القمر مجرد نقطة انطلاق.

وكان نائب الرئيس، مايك بنس، قد أعلن في نيسان/أبريل عن خطط للعودة إلى القمر بحلول العام 2024.

1.6 مليار دولار إضافية

وعلى موقعها الإلكتروني، قالت "ناسا"، التي قامت بست مهمات "أبولو" مأهولة إلى القمر بين عامي 1969 و1972، إن "استكشاف القمر والمريخ متداخل".

وأوضحت: "يوفر القمر فرصة لاختبار الأدوات والمعدات الجديدة التي يمكن استخدامها على المريخ، بما في ذلك العوائل البشرية والتقنيات التي يمكن أن تساعدنا في بناء مواقع مستدامة ذاتياً بعيداً عن الأرض".

ونادراً ما يغرد ترمب عن الفضاء أو "ناسا". وقال في تغريدة كتبها في 13 أيار/مايو: "خلال فترة ولايتي نعيد ناسا إلى العظمة ونعود إلى القمر ثم نذهب إلى المريخ. سأحدث الميزانية لتشمل 1.6 مليار دولار إضافية لنتمكن من العودة إلى الفضاء من الباب العريض!".