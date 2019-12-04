إنجاز قد ينقذ المئات.. أول عملية "تبرع ما بعد الموت"

سجل الطب في أميركا إنجازا كبيرا، إذ تمكن أطباء أميركيون من إجراء أول عملية جراحية ناجحة لزراعة قلب من متبرع ميت في تاريخ الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة "ميرور"، أن أطباء في مستشفى جامعة "ديوك" الأميركية تمكنوا من إنعاش قلب، تم استخراجه من شخص متوفى حديثاً، قبل زراعته في جسد شخص كان يعاني من مشاكل بالقلب، وهو نوع من التبرع بالأعضاء يطلق عليه "تبرع ما بعد الموت"، أو (Donation after death).

وأضافت الصحيفة أن الإنجاز الجديد تم الإعلان عنه عبر تغريدة لرئيس وحدة زراعة القلب بجامعة "ديوك"، الدكتور جيكوب نيال، الذي نشر مقطع فيديو للقلب النابض المستخرج حديثاً، وهو مزود ببعض الخراطيم والأسلاك، وعلق عليه قائلاً: "أول عملية تبرع بعد الموت للبالغين في الولايات المتحدة الأميركية، هذا معناه زيادة عدد المتبرعين المتاحين بشكل مستمر".

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة الأميركية، لكنها ليست الأولى في العالم، حيث تشهد المملكة المتحدة زيادة كبيرة في نسبة الأعضاء المزروعة المأخوذة من المتوفين حديثاً، بما في ذلك زراعة القلب.

وتقول إحصائية بريطانية إن الأعضاء المأخوذة من الأموات تمثل ما قيمته 39% من الأعضاء المستخدمة في عمليات زراعة الأعضاء بالمملكة المتحدة، أي ما يزيد عن الثلث.