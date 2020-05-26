كيفية إبادة مستعمرات النمل التي تغزو منزلك بأمان

إذا صادفت نملة واحدة في منزلك، فاعلم أن هناك الآلاف غيرها وأنك ستحتاج لحل المشكلة سريعًا. يوجد العديد من الطرق للقضاء على النمل ومستعمراتها في المنازل، ولأن الكثيرين يحرصون على عدم نشر مواد كيميائية أو سموم فِ}ي أرجائها، يقدم موقع Healthline عددا من الحلول الطبيعية للتخلص من النمل وطرده بشكل طبيعي وآمن من خلال نشر روائح بسيطة تتداخل مع رائحة فيرومون النمل، والفيرمونات pheromones هي كيماويات تتركب من جزئيات عضوية معقدة، يستخدمها النمل أو أي حشرات أو حيوانات أخرى لنقل الإشارة فيما بينهم عبر الهواء وتهدف إلى جذبهم لبعضهم البعض كلٌ حسب نوعه في موسم التزاوج، أو للتنبيه من خطر محدق أو للتوجيه لوجود غذاء:

1. المنظفات السائلة:

يمكن أن يساعد الجمع بين منظف الزجاج بالرذاذ مع المنظفات السائلة أو صابون الأطباق لمنع النمل من التجول بحرية داخل المنزل. يتم الرش الموضعي في المناطق التي يلاحظ وجود النمل بها.

2. الماء والصابون

يمكن استخدام صابون اليد لطرد النمل. يزيل الماء والصابون من أي نوع رائحة فيرومونات النمل، وبدون اتباع مسارات الفيرمون، لن يتمكن النمل من التواصل مع بعضهم البعض.

3. فلفل

يمكن رش الفلفل الأسود خلف ألواح الخشب والأجهزة الكهربائية بشكل آمن تمامًا، ونظرًا لأن رائحة الفلفل تزعج النمل فإنه يسارع بمغادرة المنزل.

4. النعناع

يعد النعناع طاردًا طبيعيًا للحشرات وربما يكون فعالًا جدًا في طرد النمل والحشرات الأخرى، مثل البعوض. يتم خلط 10 إلى 20 نقطة من زيت النعناع العطري مع كوبين من الماء. ثم يرش الخليط حول الألواح والنوافذ في أرجاء المنزل.

5. خل أبيض

يتم تجهيز محلول بنسبة 50-50 من الخل والماء. يسهم استخدام محلول الخل المخفف في قتل النمل ومنع دخوله المنزل. يتم مسح الأسطح والأرضيات بمحلول الخل المخفف والذي يتميز باستمرار تأثير رائحته على النمل حتى بعدما يجف.

6. نشا الذرة

يمكن تغطية مناطق تجمع النمل بنشا الذرة ثم تنظيفه بالمكنسة الكهربائية. ويراعى سرعة التخلص من محتويات كيس المكنسة الكهربائية خارج المنزل.

7. حمض البوريك

إن حمض البوريك هو نوع من السم، ثبت أنه مصدر موثوق لقتل النمل العامل وملكته في غضون 3 أسابيع من رشه أو توزيع كرات قطن مشبعة بمحلول حمض البوريك. ومن المهم جدًا الحفاظ على حمض البوريك بعيدًا عن الحيوانات الأليفة وعن متناول الأطفال وأن يتم ارتداء القفازات أثناء تحضيره واستخدامه.

8. بوراكس

خلافا للاعتقاد السائد، إن البوراكس (أو رباعي بورات الصوديوم) وحمض البوريك ليسا نفس المركب الكيميائي، ولكنهما على حد سواء، يكون لهما نفس القدر من الفعالية في قتل النمل في المنزل. ومثلما هو الحال مع حمض البوريك، ينبغي الحذر عند استخدام الطعم المحضر بالبوراكس حيث يمكن للأطفال أو الحيوانات الأليفة الوصول إليهم.

9. قشور الحمضيات

يمكن نشر قشور الحمضيات، لاسيما الليمون أو البرتقال، حول نباتات الزينة داخل المنزل لمنع بناء أعشاش للنمل تحت تربتها.

10. التجويع وسد المنافذ

إن القضاء على المشكلة قبل أن تبدأ هو أفضل طريقة للتخلص من النمل. يمكن القيام بذلك عن طريق التأكد من عدم وجود مصادر طعام متاحة لهم بسهولة. وسيتطلب ذلك حفظ الطعام محكم الإغلاق في حاويات أو أكياس بلاستيكية. وبالطبع يتم توخي الدقة الشديدة في تنظيف الفتات وبقايا الطعام. وربما يكون من المستحيل إغلاق كل زاوية وركن في المنزل، ولكن يمكن البحث بشكل دوري عن أي تشققات في الجدران والثقوب بالقرب من ألواح الأرضية وترميمها أولا بأول.

احتياطات وخطوات احترازية

إذا لم تكن الخيارات الطبيعية كافية، يمكن استخدام المبيدات الحشرية والمنتجات المعدة تجاريًا للقضاء على النمل. ولكن يجب الحرص على اختيار مبيدات محكمة الإغلاق ويفضل العبوات ذات البخاخات.

عند اختيار أسلوب المصائد أو الصيد بالطعم للنمل ينبغي تجنب المنتجات، التي تحتوي على مركب hydramethylnon، في حالة وجود أطفال أو حيوانات أليفة بالمنزل، لأنه مركب كيميائي خطير على الأطفال والحيوانات الأليفة.

وعند رش أي مبيد حشري يعمل بطريقة نشر رذاذ كيميائي له تأثير طويل الأمد، يجب ارتداء كمامة، للتأكد من عدم استنشاق مركبين كيميائيين هما تحديدا imiprothrin وcypermethrin، والذين يشيع استخدامهما في مثل هذه المنتجات.

أما في حالة اللجوء لإحدى الشركات المتخصصة في رش المنازل، فيجب الاستفسار عن المواد التي يستخدمونها عادةً في التخلص من النمل، والتي يُفضل أن تكون من مشتقات عضوية أو كيميائية غير ضارة للإنسان وبالطبع لابد من إخبارهم إذا كان هناك أطفال أو حيوانات أليفة تعيش بالمنزل.