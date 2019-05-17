صورة تشعل مواقع التواصل.. زواج 3 من أبناء حاكم دبي

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، بعقد قران 3 من أبنائه، بينهم ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، مساء الأربعاء.

وأشعلت الصورة اليتيمة التي نشرتها الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد لإخوانها الثلاثة، مواقع التواصل، بعد أن علقت عليها قائلة عبر حسابها على "إنستغرام": "فرحة وطن".

وظهر في الصورة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي الشهير بـ"فزاع"، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.





إلى ذلك، وجه مجلس دبي الرياضي، الذي يرأسه الشيخ حمدان، التهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أبنائه.

كما وجه عدد من النجوم والمشاهير التهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد وأبنائه بمناسبة عقد القران.