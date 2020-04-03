"الله ينتقم منك".. نائب تركي يرد على منع تبرعات لكورونا

يبدو أن ما فعله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخصوص قرار الحكومة التركية منع حملات جمع التبرعات من البلديات، التي تديرها المعارضة بهدف مساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا، لن يمر مرور الكرام.

موضوع يهمك أثار قرار الحكومة التركية بمنع حملات جمع التبرعات من البلديات التي تديرها المعارضة بهدف مساعدة الأسر المتضررة من فيروس... أردوغان يمنع التبرعات لكورونا وغضب يجتاح التواصل العرب و العالم

فبعد موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الرافضة للقرار، طرقت القضية أبواب البرلمان، حيث انتقد النائب المستقل جيهانكير إسلام، وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي أعطى تعليمات بتجميد عمليات التبرع في بعض المناطق بادر بها معارضون.

وقال إسلام للوزير: "الله ينتقم منك!".

يشار إلى أن الحكومة التركية كانت قد أعلنت أن حملات جمع التبرعات من بلديتي إسطنبول وأنقرة غير قانونية. فقامت بإغلاق حسابات بنكية وحثت المواطنين على إرسال التبرعات لحملة دشنها أردوغان هذا الأسبوع.

وبعد القرار، لجأ كثيرون إلى تويتر لإدانة الخطوة التي اعتبرت على نطاق واسع الأحدث في سلسلة مناورات سياسية من حكومة أردوغان لعرقلة البلديتين، خصوصاً بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الوباء إلى 356 بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 18135 بعد تسجيل 2456 إصابة جديدة.

TBMM kürsüsünde söylediğim #ALLAHBELANIZIVERSIN ifadesi bir kişiye, gruba yönelik değil bir aktarımdı.



Şimdi CNNTURK'de belediye yardımları konusunda @suleymansoylu'yu dinliyorum.

Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: #AllahBelanıVersin — cihangir islam (@cihangirislam) April 1, 2020

بالمقابل، اتهم أردوغان البلديتين بمحاولة التصرف "كدولة داخل دولة"، فيما أكد المحافظون أنهم سيطعنون على القرار أمام المحكمة الإدارية التركية.

يشار إلى حزب أردوغان كان قد خسر السيطرة على بلديتي أنقرة وإسطنبول في الانتخابات المحلية العام الماضي.

وعد بمستشفى

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن حكومته ستسرع في افتتاح مستشفى عام جديد في إسطنبول وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأخبر أردوغان الرؤساء الإقليميين في حزبه الحاكم خلال مؤتمر عن بعد بأن المستشفى الجديد سيفتتح في 20 أبريل/نيسان. وستفتح بعض الأقسام بعدها بشهر.

ومن المقرر أن يزيد المستشفى الجديد في مدينة إيكيتيلي من قدرة تركيا بواقع ألفي سرير و500 جهاز تنفس صناعي.

أكثر من 50 ألف وفاة ومليون إصابة

وبعد ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا عن تفشي فيروس كورونا في كافة المحافظات التركية، قائلاً "نحن لم نظهر توزيع عدد الإصابات في جميع محافظاتنا حتى الآن، والسبب أن إيطاليا كانت قد فعلت الشيء نفسه، وتسبب ذلك في انتشار الفيروس من منطقة إلى كافة إيطاليا".

فيما بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 50200 الخميس، مع تفشي الجائحة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويقترب عدد الحالات المبلغ عنها بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد من مليون حالة، وأكثر الحالات في الولايات المتحدة تليها إيطاليا ثم إسبانيا.

يأتي ذلك فيما سجل أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، وهو ما يزيد عن نصف العدد الإجمالي في العالم، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس يوم الخميس الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

ومع ما لا يقل عن 508.271 إصابة، بما في ذلك 34.571 حالة وفاة، فإن أوروبا هي القارة الأكثر تضرراً من جائحة Covid-19. وتم تسجيل ما مجموعه 940.815 إصابة، و47863 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.