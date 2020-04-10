شاهد.. سجناء يرقصون فرحاً بعد الإفراج عنهم بسبب كورونا

شاهد | سجناء يرقصون بعد إطلاق سراحهم بسبب #كورونا بـ #إندونيسيا pic.twitter.com/S1gmCVshsD — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 10, 2020

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسجناء إندونيسيين وهم يرقصون فرحا بعد الإفراج عنهم بسبب الخوف من انتشار عدوى كورونا داخل السجون.

وأعلنت إندونيسيا نهاية الشهر الماضي الإفراج المبكر عن حوالي 30 ألف سجين في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجونها المكدسة.

ونصت وثيقة أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان، أنه على أن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة الحكم سيكونون مؤهلين للحصول على إفراج مبكر، وسيكون الأحداث مؤهلين لذلك إذا قضوا نصف المدة. وقال بامبانغ وييونو، المتحدث باسم الوزارة، إن الإفراج المبكر سيشمل نحو 30 ألف سجين.

وإندونيسيا رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأعلنت سابقا حالة طوارئ صحية عامة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.