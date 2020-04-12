بالصور.. رضيعة مغربية تهزم فيروس كورونا

#المغرب

شفيت بفضل الله الرضيعة سما التي تبلغ من العمر 3 أشهر، وهي أصغر مصابة ب فيروس #كورونا_المستجد ، وكانت أدخلت في حالة حرجة المستشفى الجامعي بمدينة #فاس حيث أمضت 16 يومًا، الحمد لله على سلامتها وهنيئا لأبويها وأسرتها pic.twitter.com/8xpPocEGcY — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) April 12, 2020

أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، على تويتر شفاء رضيعة عمرها 3 أشهر من فيروس كورونا كانت أدخلت المستشفى في حالة حرجة.

ووفق وسائل إعلام محلية، غادرت الرضيعة سما المستشفى، بعد خضوعها للعلاج في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وأصبحت سما أصغر مصابة بكورونا⁩، تماثلث للشفاء في المغرب، بعد أن دخلت المستشفى قبل 16 يوما⁩ في حالة حرجة.

يذكر أنه حتى صباح الأحد، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب 1617 حالة، فيما تماثلت للشفاء من المرض 153 حالة، فيما سجلت 113 وفاة، وتم استبعاد 6856 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.