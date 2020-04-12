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بالصور.. رضيعة مغربية تهزم فيروس كورونا

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، على تويتر شفاء رضيعة عمرها 3 أشهر من فيروس كورونا كانت أدخلت المستشفى في حالة حرجة.

ووفق وسائل إعلام محلية، غادرت الرضيعة سما المستشفى، بعد خضوعها للعلاج في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وأصبحت سما أصغر مصابة بكورونا⁩، تماثلث للشفاء في المغرب، بعد أن دخلت المستشفى قبل 16 يوما⁩ في حالة حرجة.

شفاء رضيعة من كورونا في المغرب شفاء رضيعة من كورونا في المغرب

يذكر أنه حتى صباح الأحد، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب 1617 حالة، فيما تماثلت للشفاء من المرض 153 حالة، فيما سجلت 113 وفاة، وتم استبعاد 6856 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.

كلمات دالّة

#المغرب, #كورونا

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