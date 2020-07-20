قتلها أبوها وشرب الشاي على جثتها.. تفاصيل "صرخات أحلام"

على مدى الأايام الماضية، أعادت مأساة الأردنية أحلام، التي قتلها والدها وشرب الشاي فوق جثتها إلى الأذهان اسم "إسراء غريب" الفتاة العشرينية، التي لقيت حتفها قبل عام تقريباً على يد ذويها أيضاً.

موضوع يهمك قدم شقيق الفتاة الفلسطينية القتيلة إسراء غريب التي لاقت قضيتها اهتماما فلسطينيا وعربيا واسعا، شهادة غريبة أمام المحكمة... قضية إسراء غريب تعود للأضواء من جديد بشهادة غريبة من شقيقها سوشيال ميديا

فكما إسراء، هزّت قضية أحلام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ليتصدر هاشتاغ "صرخات أحلام" قائمة الأكثر رواجاً في الأردن على "تويتر"، الذي ضج هو الآخر بمقطع فيديو تم تصويره ليلاً، يسمع فيه صرخات أحلام وهي تستغيث.

القصة بدأت بعدما استفاق الأردنيون، صباح السبت الماضي، على جريمة قتل مروعة، إذ هشّم أب رأس ابنته بحجر إلى أن فارقت الحياة أمام السكان بمنطقة صافوط بمحافظة البلقاء غرب العاصمة عمان، إلا أن الجديد كشفه الطب الشرعي بعد تشريح الجثة وإعلان تقريره قبل ساعات، الجثة التي لم يأت أحد لاستلامها فبقيت في المركز فيما يقبع الأب القاتل قيد التحقيق.

شرب الشاي بجوار الجثة!

فيما أفاد شهود عيان حضروا الواقعة "أن الفتاة راحت تركض في الشارع والدماء تسيل من رقبتها، بينما يلاحقها والدها بحجر حطم به رأسها إلى أن سقطت أرضاً جثة هامدة فجلس بجوارها لاحقا يشرب الشاي".

وبينما كانت الفتاة تصرخ، منع إخوتها أي أحد من الاقتراب وإنقاذها من براثن "الأب"، كما انتشر مقطع فيديو صوره أحد الجيران يظهر ما حدث للفتاة.

وأمام غضب الناشطين على مواقع التواصل الذين طالبوا بإعدام الأب وسن قوانين تكفل حماية المرأة، تحرّكت السلطات، وألقت مديرية الأمن الأردنية القبض على الأب الجاني وأحالته للمحاكمة.

اتهام للسلطات بالتقاعس والأخيرة ترد

الغريب بالموضوع، أنه وبعد إلقاء القبض على الوالد المتهم وردت معلومات بأن السلطات المسؤولة تجاهلت شكاوى سابقة قدمتها الضحية تفيد بتعرضها لعنف أسري، وأنها كانت تكتفي بتوقيع العائلة لتعهدات فقط.

في حين أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أن كل ما نشر حول تلك القضية غير صحيح، مؤكدا أن أحلام لم يسبق أن راجعت أو تقدمت بأي شكوى بخصوص تعرضها لأي تعنيف أسري.

وكشفت المسؤول أن الفتاة كان قد تم التحفظ عليها سابقا إثر قضية أخرى لا علاقة لها بالعنف الأسري، مشيرا إلى أن القضية باتت الآن لدى القضاء للنظر فيها.

#صرخات_احلام

بالفيديو هاد البنت انقتلت بدم بارد، و طلعت بالشارع تصيح بدها حد ينقذها و كالعادة الناس بتخاف عحالها و سكتوا و محدش عبرها بعد ما ابوها قتلها قعد بحد جثتها شرب شاي بكل دم بارد مع العلم أنه البنت مبلغة عن تعرضها للعنف ببيتهم اكثر من مرة و ابوها يمضي ع تعهد و يروح عادي pic.twitter.com/uizNpZbiyJ — N O O R 💙 (@NoorJShaer1) July 18, 2020

التقرير الشرعي يكشف

من جهة أخرى، كشف تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثة أحلام، أن الوفاة جاءت نتيجة إصابة في الرأس أحدثه ارتطام شديد أدى لتكسر عظام الجمجمة، وتهتك الدماغ وأغشيته.

فيما فجّر المركز الوطني للطب الشرعي مفاجأة أخرى، لافتا إلى أن أحدا لم يأتِ لاستلام جثة أحلام التي ما زالت موجودة في المركز حتى اليوم.

أقسى العقوبات للقاتل.. ومنع تداول التفاصيل

إلى ذلك، طالب المغردون والناشطون على مواقع الواصل بإنزال أقسى العقوبات بحق الوالد، وتطبيق المادة 98 من قانون العقوبات الأردني الذي طرأ عليها تعديل عام 2017 يستثني قاتل أي أنثى من عائلته بدعوى "الشرف" من قائمة المستفيدين من تخفيف العقوبة.

وأمام هذا التفاعل ودون ذكر توضيحات أو أسباب، منع نائب عام الجنايات الكبرى الإعلام من نشر أي تفاصيل عن مقتل أحلام، تحت طائلة العقوبات، ووجه كتابا رسميا بالأمر.

ماذا عن "التعليقات المسمومة"؟

بدورها، أفادت الدكتورة عصمت حوسو، رئيسة مركز "جندر" للاستشارات الاجتماعية، بأن صرخات أحلام ليست صرخات الضحية فقط، بل هي صرخة كل امرأة تتعرض يوميا تقريبا لشتى أنواع العنف في البيوت خلف الأبواب المغلقة، دون أن يسمع أحد بقصتها.

وشددت على أن مثل هذه الحالات لن تتوقف إلا بحالتين، أولها بناء وعي جديد للإنسان، وتمكين النفس البشرية للرجال والنساء من التفكير الاجتماعي السليم، وتغير الذهنية لمثل هؤلاء.

كما أشارت إلى التعليقات المسمومة التي كانت تدعم الأب القاتل، مشددة على أن هذه التعليقات ما هي إلا مشاريع تدعم قاتلين جددا، مؤكدة أن القوانين الرادعة موجودة لكن لا تطبق أبدا لو طبقت بالشكل الصحيح لما كنا نسمع عن مثل هذه الحالات.

يذكر أنه وبعد منع التداول الإعلامي بقضية #صرخات_أحلام لم يبقَ إلا انتظار كل التقارير الرسمية عن الجريمة.