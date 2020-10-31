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18 ساعة تحت الأنقاض..أم وأطفالها يعودون للحياة في أزمير

أزمير
أزمير

18 ساعة تحت الأنقاض..أم وأطفالها يعودون للحياة في أزمير

أنقذوا ثلاثة منهم والجهود متواصلة لإنقاذ الرابع

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دبي - العربية.نت

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بعد 18 ساعة من الكارثة، بدأت المآسي بالظهور، فقد نجح رجال الإنقاذ، السبت، في انتشال أم وثلاثة من أطفالها من تحت أنقاض مبنى تهدم في مدينة إزمير غرب تركيا.

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فيما تتواصل جهود الإنقاذ لتحرير الطفل الرابع.

وقال رئيس المدينة الساحلية المطلة على بحر إيجة إن حوالي 180 شخصا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

فيما كشف رئيس البلدية تونج سوير لتلفزيون فوكس "في هذه الأثناء، يسعدنا سماع معجزات تحدث نتيجة العمل الدؤوب من قبل فرق الإنقاذ"، مضيفاً أن الزلزال أودى بحياة 35 شخصا في تركيا واثنين في جزيرة ساموس اليونانية.

ودمر الزلزال ما لا يقل عن 20 مبنى في إزمير مما تسبب في حالة من الذعر في المدينة بينما اجتاحت موجات مد المناطق الساحلية والجزر.

مئات من الهزات

كما استمرت أعمال الإنقاذ بالمدينة وسط المئات من الهزات الارتدادية في المنطقة.

بدورها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن المنطقة شهدت حوالي 520 هزة ارتدادية.

وقال مسؤولون إن عمليات البحث والإنقاذ اكتملت في 8 مبان بعد ظهر اليوم وما زالت مستمرة في 9 أخرى.

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