  • مباشر
اللغة

حظر التجول يجبر منتخب بلجيكا على تغيير مقر المباريات

تدريب سابق للمنتخب

حظر التجول يجبر منتخب بلجيكا على تغيير مقر المباريات

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اضطرت بلجيكا لنقل ثلاث مباريات دولية لكرة القدم الشهر المقبل من استاد الملك بودوان في بروكسل إلى لويفن بسبب قيود كوفيد-19.

وستنتقل مباراة بلجيكا ضد سويسرا الودية في 11 نوفمبر بجانب مواجهتين ضد انجلترا والدنمارك يومي 15 و18 من الشهر ذاته إلى دين دريف في لويفن التي تبعد 30 كيلومترا عن العاصمة البلجيكية.

وجاء التغيير بعد فرض حظر التجول بعد الساعة العاشرة بالمساء في بروكسل ضمن الجهود الحكومية للتصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا.

وقال الاتحاد البلجيكي للعبة في بيان اليوم الجمعة "بسبب حظر التجول من المستحيل استضافة المباريات في بروكسل".

واستضاف الاستاد في لويفن مباريات منتخب بلجيكا تحت 21 عاما ومنتخب السيدات لكنها أول مرة يستقبل فيها مباراة لمنتخب الرجال متصدر التصنيف العالمي.

وبلجيكا من أكثر الدول المتضررة من الفيروس في العالم وذكرت السلطات الصحية أنها سجلت متوسط 15316 حالة إصابة يوميا منتصف الشهر الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

جديد العلم.. تنفّس والكمامة ستقتل الفيروسات! جديد العلم.. تنفّس والكمامة ستقتل الفيروسات!
خبز السوريين في السوق السوداء.. خبز السوريين في السوق السوداء.. "بكيس أو بدونه"؟!

الأكثر قراءة

للمرة الأولى.. القطري الخليفي يواجه خطر السجن للمرة الأولى.. القطري الخليفي يواجه خطر السجن
تحديد موعد مباراة الزمالك أمام الرجاء ونهائي الأبطال تحديد موعد مباراة الزمالك أمام الرجاء ونهائي الأبطال
بنزيمة يجتمع مع فينيسيوس ويغلق قضية الفيديو المسرب بنزيمة يجتمع مع فينيسيوس ويغلق قضية الفيديو المسرب
إصابة رئيس إصابة رئيس "كاف" بفيروس كورونا
أخصائي النصر.. عالج إنييستا ليجلب كأس العالم إلى إسبانيا أخصائي النصر.. عالج إنييستا ليجلب كأس العالم إلى إسبانيا
الاتحاد يستدرج الأهلي في ديربي مثير الاتحاد يستدرج الأهلي في ديربي مثير

قبل ان تذهب

قطر وتركيا تسعيان لتعطيل تنفيذ اتفاق جنيف بين الأطراف الليبية
قطر وتركيا تسعيان لتعطيل تنفيذ اتفاق جنيف بين الأطراف الليبية

اكتشف المزيد