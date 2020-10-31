حظر التجول يجبر منتخب بلجيكا على تغيير مقر المباريات

اضطرت بلجيكا لنقل ثلاث مباريات دولية لكرة القدم الشهر المقبل من استاد الملك بودوان في بروكسل إلى لويفن بسبب قيود كوفيد-19.

وستنتقل مباراة بلجيكا ضد سويسرا الودية في 11 نوفمبر بجانب مواجهتين ضد انجلترا والدنمارك يومي 15 و18 من الشهر ذاته إلى دين دريف في لويفن التي تبعد 30 كيلومترا عن العاصمة البلجيكية.

وجاء التغيير بعد فرض حظر التجول بعد الساعة العاشرة بالمساء في بروكسل ضمن الجهود الحكومية للتصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا.

وقال الاتحاد البلجيكي للعبة في بيان اليوم الجمعة "بسبب حظر التجول من المستحيل استضافة المباريات في بروكسل".

واستضاف الاستاد في لويفن مباريات منتخب بلجيكا تحت 21 عاما ومنتخب السيدات لكنها أول مرة يستقبل فيها مباراة لمنتخب الرجال متصدر التصنيف العالمي.

وبلجيكا من أكثر الدول المتضررة من الفيروس في العالم وذكرت السلطات الصحية أنها سجلت متوسط 15316 حالة إصابة يوميا منتصف الشهر الجاري.