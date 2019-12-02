حضور جماهيري ضعيف في خليجي 24

تحظى كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم، بجماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم، إلا أن الحضور الجماهيري في خليجي 24، بدا متواضعًا إلى حد كبير.

وشهدت النسخة السابقة من البطولة حضوراً مميزاً، خاصةً في المباراة الافتتاحية بين السعودية والكويت التي حضرها أكثر من 60 ألف متفرج، الأمر ذاته تكرر في النهائي بين الإمارات وعمان، بينما سجل نصف هذا الرقم فقط في افتتاح الدورة الحالية بين منتخبي قطر والعراق، والتي خسرها أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وبلغ الحضور الجماهيري في الجولة الأولى 48.500 شخص، بمعدل 12 ألف مشجع في كل مباراة، وبحسب الإحصائيات الرسمية، مواجهة البحرين وعمان حضرها 3.400 شخص، بينما لقاء الإمارات واليمن كانت الأقل حضوراً بحوالي ألف متفرج.

وهذه الواقعة تعيد للأذهان الحضور الجماهيري في بطولة العالم لألعاب القوى، الذي كان متواضعاً مقارنة بالدورة التي سبقتها في لندن، حيث ظهرت أغلب مدرجات الملعب الأولمبي في الدوحة خاوية فضلاً عن الملعب الذي خصص لمباريات المجموعة الثانية، إذ تبلغ طاقة استيعابه القصوى 10 آلاف متفرج فقط.

ولم تتنقل الجماهير السعودية والإماراتية والبحرينية إلى قطر لحضور كأس الخليج، لكن وبالرغم من هذا، بعض المشجعين في الملاعب من جنسيات أخرى رفعوا أعلام الدول الثلاث، قبل أن تصورهم القنوات القطرية على أنهم من مشجعي الدول المقاطعة لقطر، في تصرف فسره البعض على أنه محاولة لإنقاذ سمعة البطولة التي لا تحظى بجماهيرية حتى الآن.