لاعب توتنهام السابق: عودة بيل "ستخيف" الخصوم

أكد داني ميرفي لاعب الوسط السابق في منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم أن انضمام الجناح الويلزي غاريث بيل إلى فريقه السابق توتنهام هوتسبير سيمنح النادي اللندني دفعة كبيرة وسيخيف الخصوم.



وأكمل بيل (31 عاماً) إجراءات انضمامه على سبيل الإعارة إلى توتنهام قادما من ريال مدريد بطل إسبانيا يوم السبت، ويتوقع أن يكون جاهزا للعب بعد العطلة الدولية في أكتوبر تشرين الأول المقبل.



وكتب ميرفي الذي سبق وأمضى موسما في توتنهام في عموده لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": غاريث بيل نجم كبير لا يوجد كثيرون مثله على مستوى العالم، وعندما يلعب هؤلاء النجوم فإنه يكون لهم سحر وحضور على أرض الملعب يؤثر على الجميع حتى قبل أن يلمسوا الكرة.



وأضاف ميرفي: لن يكون لبيل فقط تأثير إيجابي على زملائه الجدد في توتنهام والمتمثل في منحهم دفعة معنوية كبيرة بل سيكون له تأثير أيضا على شعور لاعبي الفرق المنافسة عند مواجهة سبيرز.



وستمنح العودة إلى توتنهام بيل فرصة البدء من جديد والعمل مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو الذي سبق وحاول التعاقد مع اللاعب الويلزي الدولي عندما كان مدربا لريال مدريد.



وكتب ميرفي عن ذلك: لم أندهش بسبب رغبة مورينيو في التعاقد مع بيل. فهو لاعب من نوعية متميزة تماما كما أنه سيكون متحمسا لتحقيق الانجازات أيضا، لا أعتقد أنه يحتاج لإثبات أي شيء في توتنهام أو في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن سيرغب في إظهار قدراته أمام ريال مدريد بعد تجميده هناك، وأتوقع أن يكون له تأثير واضح على مستوى غرفة الملابس وفي ملاعب التدريب وكذلك على أرض الملعب.

