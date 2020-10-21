لامبارد: ميندي سيكون الحارس الأساسي لتشيلسي

كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن حارسه المنضم حديثا إدوارد ميندي هو الحارس الأساسي للنادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الوقت الحالي على حساب كيبا أريزابالاغا.



وعاد ميندي إلى التشكيلة الأساسية لتشيلسي في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء وحافظ على نظافة شباكه في التعادل دون أهداف أمام إشبيلية الإسباني.



وقال لامبارد للصحافيين ردا على سؤال حول اختيار ميندي ليكون الحارس الأساسي بدلا من أريزابالاغا أغلى حارس في العالم عندما انضم من أتليتيك بلباو في 2018 مقابل 80 مليون يورو: لقد أدى بشكل رائع في المباريات الثلاث لذا في الوقت الحالي نعم، قلت عند قدومه إن المنافسة ستكون قوية، نحن ندرك إمكاناته وهو ما أظهره بالفعل، لكن هذا الأمر يبقى مرشحا للتغيير ولهذا السبب توجد منافسة في الأندية. أنا سعيد جدا بطريقة لعبه.



وأثار تشيلسي جدلا بإعلان تسجيل بيتر تشيك كحارس رابع في تشكيلة النادي بالدوري الإنجليزي حيث اعتزل الحارس التشيكي اللعب في 2019 لكن لامبارد قال إن هذا الاختيار جاء فقط بسبب الظروف التي لا سابق لها حاليا جراء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذ لن يشارك الحارس البالغ عمره 38 عاما، والذي لعب لتشيلسي خلال الفترة 2004-2015، إلا في حالة الطوارئ.



وأضاف لامبارد: كنا نملك هذا المكان في التشكيلة ونحن نعرف هذا العام أنه يختلف عن أي عام آخر بسبب كوفيد والعزل، شعرنا أنه سيكون من السهل وجود بيتر في التشكيلة، إنه لا يزال صغيرا نسبيا. لقد أنهى مسيرته في الوقت الذي كان بوسعه الاستمرار. إنه يتدرب بانتظام إلى حد ما وهو لائق. لست متأكدا إن كنا سنراه يلعب كثيرا هذا الموسم.