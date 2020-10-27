غوارديولا: أغويرو قد يغيب لمدة شهر

أكد بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن النجم سيرجيو أغويرو مهاجم الفريق قد يغيب عن الملاعب لمدة شهر آخر.



وتعافى الأرجنتيني الدولي مؤخراً من جراحة في الركبة، لكنه غادر الملعب بسبب مشكلة في الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع وست هام 1 - 1 يوم السبت الماضي.



ولدى سؤاله عن الفترة التي سيغيبها أغويرو، قال بيب غوارديولا في مؤتمر صحافي: الحد الأدنى، بين عشرة و15 يوما. وإذا طال غيابه فسيكون ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع. لا أعرف، عندما تغيب لمدة أربعة أو خمسة أشهر بسبب مشكلات في الركبة، فإن عودتك تحمل مخاطرة.



ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على مارسيليا الفرنسي يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقد سافر الفريق إلى فرنسا بدون المدافع ناثان آكي ولاعب خط الوسط البرازيلي فيرناندينيو لكن آيمريك لابورت سافر ضمن بعثة الفريق.



ولن يشارك المهاجم غابرييل خيسوس، الذي يعاني من إصابة في الفخذ ويغيب منذ مباراة الفريق الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وولفرهامبتون، لكن غوارديولا قال إنه اقترب من العودة، وأوضح: لابورت عاد، وناثان آكي قريب من العودة، وغابرييل جيسوس سيعود خلال أسبوع أو عشرة أيام.