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استقرار حالة راؤول خيمينز بعد إصابة في الجمجمة

خيمينيز
خيمينيز لحظة تعرضه إلى الإصابة

استقرار حالة راؤول خيمينز بعد إصابة في الجمجمة

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لندن - د ب أ

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أصدر نادي وولفرهامبتون يوم الاثنين بيانا حول حالة مهاجمه المكسيكي راؤول خيمنيز، والذي تعرض لكسر في الجمجمة خلال مباراة الفريق التي فاز فيها على أرسنال 2 - 1 الأحد، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مشيراً إلى أن حالته باتت مستقرة.

وذكر ولفرهامبتون في بيانه الذي أصدره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: راؤول الآن في حالة مستقرة، بعد أن أجرى عملية جراحية في مستشفى بلندن، لقد بصديقته دانييلا وهو الآن يخضع للراحة، كما أنه سيكون تحت الملاحظة لأيام قليلة بينما يبدأ عملية تعافيه.

وتابع: النادي يود أن يوجه الشكر للطاقم الطبي بنادي أرسنال، ومساعدي الهيئة الصحية وطاقم المستشفى والجراحين، الذين قدموا مساعدة كبيرة من خلال سرعة رد فعلهم واستجابتهم المبكرة.

وكان خيمنيز قد تعرض للإصابة من خلال اصطدامه بديفيد لويز مدافع أرسنال، وذلك بعد خمس دقائق على انطلاق المباراة ليخرج من الملعب إلى المستشفى، حيث لم يكن قادرا على التحرك.

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