الملك سلمان يطلق مشروع المسار الرياضي في الرياض

أطلق الملك سلمان بن عبدالعزيز 4 مشاريع نوعية كبرى في الرياض وهي "حديقة الملك سلمان" و"المسار الرياضي" و"الرياض الخضراء" و"الرياض آرت" بقيمة إجمالية بلغت 86 مليار ريال.

ويمتد مشروع "المسار الرياضي" 135 كلم، ويربط غرب العاصمة الرياض بشرقها، وتحديداً من وادي حنيفة غرباً وحتى وادي السلي في الشرق، ويضم أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وبيئية.

ويتكون المسار من 135 كلم لمسارات الدرجات للمحترفين، و85 كلم للدرجات للهواة، و123 كلم لمسارات الخيول، بالإضافة إلى ممر آمن ومشجر للمشاة على طول المسار، ومحطات واستراحات لمرتادي المسار.

ويشمل المسار 8 مكونات أساسية، وهي مسار وادي حنيفة الذي يمتد بطول 29.5 كلم ويضم مسارات للدراجين الهواة والمحترفين ومسارات للمشارة والخيول، كما يحتوي على 13 محطة على طول امتداد الوادي تضم متاجر ومقاهي لخدمة المتنزهين والرياضيين، ومركزاً لصيانة الدراجات، ومنطقة الفنون التي تمتد 3 كلم وتضم أنشطة ثقافية وترفيهية وفنية، بالإضافة إلى مجموعة من المراكز والمعارض والمكتبات والإستوديوهات وساحات العروض، بالإضافة إلى مسارات المشارة والدراجات والخيول.

وتعتبر منطقة اليسن المكون الثالث للمسار الرياضي، وتمتد 3.5 كلم، تتوسطها قناة مائية منخفضة ومسارات للمشاة والدرجات بالإضافة إلى جلسات للمتنزهين ومناطق استثمارية، أما المنطقة الترفيهية فطولها 4 كلم وتضم جسراً متصلاً للدراجين المحترفين بطول 40 كلم، ومساراً أرضياً للدراجين الهواة، ومجمع للعروض السينمائية والمسرحية وسينما في الهواء الطلق.

وتضم المنطقة الرياضية التي تمتد 5 كلم، 60 موقعاً رياضياً من بينها 16 ملعباً لكرة القدم، و18 ملعباً مغطى، بالإضافة إلى 12 ملعباً مكشوفاً لكرة الطائرة والسلة والتنس وساحة للتزلج، وبرج رياضي يضم ملاعب وصالات للتدريب في رياضات مختلفة، ومضمار مغلق إلى جانب البرج لسباقات الدراجات الهوائية.

وتحتوي المنطقة البيئية الممتدة بطول 14 كلم، على مسار مرتفع للدراجين المحترفين وأرضي للهواة، ومسارات للمشاة والجري، ونقاط واستراحات للتوقف ومطاعم وأسواق تجارية.

ويضم مسار وادي السلي الممتد 53 كلم، مسارات للدراجات للمحترفين ومسارات للمشاة وأخرى لركوب الخيل، و15 محطة واستراحة بالإضافة إلى مناطق للنزهات البرية والتخييم.

ويمتد منتزه الكثبان الرملية على مساحة 20 كلم، ويضم مسارات للدراجات الجبلية والصحراوية للمحترفين، ومركزاً للفروسية ومضامير لركوب الخيل، إضافة إلى مراكز للزوار ومحطات واستراحات، ومنتجع يحتوي على فندق ريفي، وحديقة سفاري بمساحة 5 كلم، ومعلم فني بارز بارتفاع 50 متراً.



