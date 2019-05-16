كأس محمد بن سلمان.. صمم في إيطاليا وينتظر في "العريجاء"

رسم الإيطالي فرانز موسكاتي تصميم كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وصممته شركة "بيتروني" التي صنعت كأس العالم بتصميم مستوحى من أصالة وعراقة التاريخ السعودي، على أن تسلم إلى النصر أو الهلال يوم الخميس بعد الوصول إلى الجولة 30 من المسابقة.

واستغرق تصميم الكأس أكثر من 4 أشهر، وتم تصنيع كل قطعة على حدة ومن ثم صقل معدن الكأس وتلوين كل قطعة تم تصنيعها وتجميعها بعد ذلك.



ويظهر تصميم الكأس عمودين منحيين بشكل ذراعين مرفوعتين إلى الأعلى، وسيتم عليها نقش اسم وتاريخ الفائز باللقب، كما تحمل الذراعان كرة على شكل الكرة الأرضية وقاراتها وهو أمر متعارف عليه بين جميع كؤوس بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الفارق هنا أن الكرة تحمل في وسطها اللون الأخضر المصنوع من الأحجار الكريمة لإبراز أهمية وموقع وقوة السعودية على مستوى العالم.

وتحمل الكرة شعار السعودية المكون من سيفين عربيين متقاطعين تعلوهما نخلة، وإضافة إلى ذلك تم استخدام حجر الملاكيت الكريم كقاعدة للكأس.



وفي وسط الكأس نحاس مصقول لإظهار نقش كتب عليه بالإنجليزية "كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، واستخدم النحاس كذلك لإبراز طول الكأس الذي يبلغ 90 سم، وهو طول فارع مقارنة بكؤوس أخرى مثل كأس العالم الذي يبلغ طوله 37 سم. وبالنسبة لوزن كأس محمد بن سلمان للمحترفين فيبلغ 14 كلغ مقابل 6 كيلوغرامات لكأس العالم.