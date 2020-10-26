مواجهة جديدة بين الهلال وأبها في نصف نهائي كأس الملك

يبحث الهلال عن حجز مقعده في نهائي كأس الملك عندما يستضيف أبها الذي وصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه يوم الثلاثاء في نصف نهائي البطولة.

واستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه بمستوى متذبذب بعد فوزه الصعب على ضيفه العين الصاعد لأول مرة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بهدف نظيف، وتعادل أمام مضيفه أبها 1-1 يوم الخميس الماضي.

وأكمل الهلال عقد لاعبيه الأجانب بعد التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي لمدة ثلاث سنوات لينضم للفرنسي بافتيمبي غوميز والكوري الجنوبي جيانغ هيون سو والايطالي سباستيان جوفينكو والكولومبي كويار والبيروفي آندري كاريو والسوري عمر خربين.

ووصل الهلال إلى هذا الدور عقب فوزه أمام عرعر في الدور 64 وفاز على الجبلين 4-2 في الدور 32 وفاز الفيصلي في الدور ثمن النهائي وفاز على الاتفاق في الدور ربع النهائي.

وفي المقابل يبحث أبها عن مواصلة أدائه المميز والوصول لنهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر أبها من أمام الشباب في مستهل مشواره بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وخرج بنقطة ثمينة في مواجهته الثانية والتي كانت أمام حامل اللقب الهلال.

وقدّم أبها أداءً مميزاً في المسابقة حيث فاز على القيصومة في الدور 64 وفاز على العربي في الدور32 وفاز على التعاون في الدور ثمن النهائي وفاز على الفتح في الدور ربع النهائي.