شاهد.. مفاجآت بتصنيف أكبر 10 حاملات طائرات في العالم

تمتلك الولايات المتحدة الأميركية عدداً من أكبر حاملات الطائرات في العالم. ولكن تصنيف موقع "The Humble Rich" يكشف عن عدة مفاجآت في الترتيب الذي أعده الخبراء من خلال المفاضلة بين التكلفة والقوة والسرعة القصوى والمدى وكفاءة الطواقم لكل حاملة طائرات وبعض المقومات الأخرى، كما يلي:

فورد - أميركا

جاءت في المرتبة الأولى حاملة الطائرات Gerald Ford، التي يتم بناؤها لتحل محل حاملة الطائرات USS Enterprise حاليا، ومن المرجح أنها ستحل كبديل مستقبلي لحاملات الطائرات فئة Nimitz في الأسطول الأميركي.

مواصفاتها :

الطاقة: مفاعلان نوويان A1B لتوليد طاقة كهربائية.

المدى: غير محدود

تكلفة الوحدة: 12.998 مليار دولار أميركي

الطائرات المحمولة: 75+

الإزاحة: 100،000 طن طويل

الطول: 337 م

السرعة: 30 عقدة (56 كم/ساعة)

الطاقم: 2600

نيميتز - أميركا

شغل المركز الثاني حاملات الطائرات من الفئة Nimitz. تخدم 10 وحدات من الفئة نيميتز بالبحرية الأميركية. وسميت هذه الفئة من السفن الرئيسية تخليدا لذكرى الأدميرال تشيستر نيميتز، قائد الأسطول الأميركي بالمحيط الهادئ إبان الحرب العالمية الثانية.

مواصفاتها:

الطاقة: مفاعلان نوويان A4W ويستنغهاوس

المدى: غير محدود

تكلفة الوحدة: مليار دولار أميركي

الطائرات المحمولة: 90 بالإضافة إلى المروحيات

الإزاحة: 100,020 طن

الطول: 332.8 م

السرعة: 31.5 عقدة (58.3 كم / ساعة)

الطاقم: 3532

كوزنتسوف - روسيا

شغلت المركز الثالث حاملة الطائراتKuznetsov هي فئة من حاملات الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، التي تخدم في القوات البحرية الروسية والصينية. وتتميز حاملة الطائرات كوزنتسوف باعتمادها على منصة، تشبه منصة القفز للتزلج، تستخدم لإقلاع المقاتلات التقليدية عالية الأداء.

مواصفاتها:

الطاقة: محركات بخارية تيربو، تعتمد على 8 غلايات، بقوة 200,000 حصان

المدى: 15700 كم

تكلفة الوحدة: 5.5 مليار دولار

الطائرات المحمولة: 30

الإزاحة: 64600 طن قصير

الطول: 305 م

السرعة: 29 عقدة (54 كم /ساعة)

الطاقم: 1690

لياونينغ - الصين

تنتمي حاملة الطائرات Liaoning للفئة 001 الصينية وهي أول حاملة طائرات تقوم القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بتكليفها بدخول الخدمة. وتُصنف لياونينغ كسفينة تدريب، الغرض منها هو السماح لعناصر البحرية الصينية تجريب وتدريب واكتساب المعرفة بمهام وعمليات حاملات الطائرات.

مواصفاتها:

الطاقة: محركات بخارية تيربو بقوة 200,000 حصان

النطاق: 7130 كم

تكلفة الوحدة: 9 مليار دولار أميركي

الطائرات المحمولة: 40+

الإزاحة: 58600 طن

الطول: 304.5 م

السرعة: 32 عقدة (59 كم / ساعة)

الطاقم: 1960

كوين إليزابيث - بريطانيا

حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth هي فئة خاصة بالبحرية الملكية البريطانية. تمت تسمية المركبة البحرية الرائدة باسم ملكة بريطانيا كوين إليزابيث، في 4 يوليو 2014، تكريماً لها تيمنا بالمركبة البحرية الشهيرة في فترة الحرب العالمية الأولى، والتي سميت بدورها باسم كوين إليزابيث الأولى.

مواصفاتها:

الطاقة: محركان طراز مارين ترينت MT30 36 MW من إنتاج رولز رويس بقوة 48,000 حصان.

المدى: 19000 كم

تكلفة الوحدة: 10.4 مليار دولار أميركي

الطائرات المحمولة: 70+

الإزاحة: 65000 طن

الطول: 280 م

السرعة: 25 عقدة (46 كم / ساعة)

الطاقم: 1600

شارل ديغول – فرنسا

حازت المرتبة السادسة حاملة الطائرات Charles de Gaulle، التي تمثل عنوان الريادة في البحرية الفرنسية، وهي حاملة الطائرات الفرنسية العاشرة، وأول سفينة فرنسية تعمل بالطاقة النووية، كما أنها الناقلة الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية والأولى من نوعها التي يتم بناؤها خارج ترسانات البحرية الأميركية. ولقد سميت على اسم رجل الدولة والجنرال الفرنسي شارل ديغول.

مواصفاتها:

الطاقة: مفاعلان يعملان بطاقة ضغط المياه بقوة 150 ميغاواط لكل منهما

المدى: غير محدود

تكلفة الوحدة: 4.03 مليار دولار

الطائرات المحمولة: 40+

الإزاحة: 42500 طن

الطول: 261.5 م

السرعة: 27 عقدة (50 كم / ساعة)

الطاقم: 1350+

فيكراماديتيا - الهند

حلت حاملة الطائرات Vikramaditya المعدلة من الفئة كييف في المرتبة السابعة. دخلت فيكراماديتيا بالخدمة في القوات البحرية الهندية عام 2013. وتمت إعادة تسميتها تكريما للإمبراطور الأسطوري فيكراماديتيا في أوجين بالهند.

مواصفاتها:

الطاقة: 8 غلايات مضغوطة تيربو بقوة 180,000 حصان

المدى: 25000 كم

تكلفة الوحدة: 2.35 مليار دولار

الطائرات المحمولة: 36 +

الإزاحة: 45400 طن

الطول: 283.5

السرعة: +30 عقدة (56 كم / ساعة)

الطاقم: 1610

ساو باولو - البرازيل

تخدم حاملة الطائرات Sao Paulo من طراز "كليمونصو" في البحرية البرازيلية. تم تكليفها بالأساس للخدمة في البحرية الفرنسية، لأول مرة في عام 1963، باسم "فوش" ثم قامت البرازيل بشرائها في عام 2000 لتصبح المركبة الحربية الرئيسية الجديدة للبحرية البرازيلية، وسميت ساو باولو منذ ذلك الحين.

مواصفاتها:

الطاقة: محركات بخارية تيربو تنتج قوة 126000 حصان

المدى: 13900 كم

الطائرات المحمولة: 39+

الإزاحة: 32800 طن

الطول: 265 م

السرعة: 32 عقدة (59 كم / ساعة)

الطاقم: 1920

كافور – إيطاليا

جاء ترتيب حاملة الطائرات الإيطالية Cavour في المركز التاسع وتشغل موقعا رئيسيا بين المركبات البحرية العسكرية الإيطالية منذ أن تم إطلاقها عام 2004.

مواصفاتها:

الطاقة: محركات تيربو بطاقة الغاز وبقوة 118,010 حصان.

المدى: 13000 كم

تكلفة الوحدة: 2 مليار دولار

الطائرات المحمولة: 30+

الإزاحة: 30000 طن متري

الطول: 244 م

السرعة: 29 عقدة (54 كم / ساعة)

الطاقم: 1202

شاكري ناروبيت - تايلاند

تحمل حاملة الطائرات Chakri Naruebet علم البحرية الملكية التايلاندية، وهي الأولى والوحيدة في تايلاند، على الرغم من أن بعض الخبراء يصنفونها كمركبة بحرية حاملة لمروحيات الدوريات البحرية.

مواصفاتها:

الطاقة: محركان توربينيان بطاقة الغاز طرازGE LM 2500 بقوة 44,000 حصان

المدى: 19000 كم

تكلفة الوحدة: 336 مليون دولار

الإزاحة: 11486 طن

الطول: 182.65 م

السرعة: 25.5 عقدة (47.2 كم / ساعة)

الطاقم: 675+