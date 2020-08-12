تحكم في الرد على تغريداتك.. جديد "تويتر"

في خطوة جديدة لمنح المغردين حماية من المتطفلين والمسيئين، أتاحت شركة تويتر، خاصية حديثة تسمح للمستخدمين بتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على تغريداتهم، مما يمنح أصحاب الحسابات مزيدا من التحكم في المحادثات على صفحاتهم.

وقالت توتير في بيان مساء أمس إنه أصبح الآن بوسع جميع الحسابات، بما فيها حسابات المسؤولين، اختيار الأشخاص الذين سيسمح لهم بالرد عند إطلاق تغريدة جديدة.

يمكن للمحادثة أن تصبح صاخبة على تويتر ويصعب متابعتها. نطلق اليوم ميزة جديدة تمنحكم المزيد من التحكم بمحادثاتكم لجعلها أكثر وضوحاً وسلاسة. الآن وعند إنشائكم لتغريدة جديدة، يمكنكم تحديد من يمكنه الرد عليها. pic.twitter.com/lp74wdzbYv — Twitter MENA (@TwitterMENA) August 11, 2020

كما أوضحت "يمكن للمحادثة أن تصبح صاخبة على تويتر ويصعب متابعتها. نطلق اليوم ميزة جديدة تمنحكم المزيد من التحكم بمحادثاتكم لجعلها أكثر وضوحاً وسلاسة".

هذا وسيختار المستخدمون بين ثلاث مجموعات من الأشخاص، الجميع، أو الأشخاص الذين يتابعونهم، أو الأشخاص الذين ذكروهم في التغريدة فقط.

رمز الرد باللون الرمادي

كما سيتم تصنيف التغريدات باستخدام الإعدادين الأخيرين وسيظهر رمز الرد باللون الرمادي للأشخاص الذين لا يمكنهم الرد.

إلى ذلك، أوضح "العصفور الأزرق"، الذي بدأ في اختبار الخاصية في مايو، أنه سيظل بوسع جميع المستخدمين إبداء إعجابهم بالتغريدة أو إعادة نشرها عبر حسابهم، لكنهم لن يستطيعوا الرد عليها إذا لم يسمح لهم صاحب التغريدة بذلك.

يشار إلى أن تلك الخاصية ستتيح لمستخدمي تويتر إجراء محادثات أفضل والحد من تعرضهم للمتطفلين والمتحرشين على الإنترنت.