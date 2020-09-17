كيف تلعب ألعاب Xbox على هاتف أندرويد؟

تتمثل إحدى المزايا الواضحة لتدفق الألعاب في أنها تقوم بمعظم المعالجة في السحابة، مما يعني أنها تزيل الكثير من الغموض عندما يتعلق الأمر بقيود الأجهزة، كما أنه يفتح إمكانية ممارسة الألعاب على الأجهزة التي ربما لم تكن مخصصة لها بالضرورة، ومن الأمثلة المثالية على ذلك مشروع (Microsoft’s Project xCloud) وهي خدمة بث ألعاب تم إطلاقها رسميًا، أما إذا كنت تريد لعب ألعاب Xbox على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية القيام بذلك.

كيفية لعب ألعاب Xbox على هاتف أندرويد:

• قم بالتسجيل للحصول على اشتراك (Xbox Game Pass Ultimate)، والذي يبلغ سعره 14.99 دولارًا شهريًا وهو حاليًا فئة (Xbox Game Pass) الوحيدة التي تتيح لك بث ألعاب أندرويد على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.

• قم بإقران وحدة تحكم Xbox، أو أي وحدة تحكم ألعاب متوافقة من اختيارك بهاتفك الذكي.

• قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Xbox Game Pass من متجر جوجل بلاي.

• قم بتشغيل التطبيق وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك في مايكروسوفت.

• ستتمكن من رؤية قائمة الألعاب المتاحة الآن.

• انقر على تشغيل أسفل اللعبة التي تريد لعبها وستكون جاهزًا للبدء.

ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى جهاز أندرويد يعمل بنظام (Android 6.0 Marshmallow) أو أحدث، وسيحتاج جهازك أيضًا إلى (Bluetooth 4.0) أو أحدث، وبالنسبة لاتصال الإنترنت، فمن الواضح أن الاتصال بشبكة الواي فاي سيكون مثاليًا، ولكن إذا كنت تتنقل فيجب أن يكون لديك 10 ميجابت في الثانية على الأقل من سرعات التنزيل للحصول على تجربة جيدة، وأي شيء أقل من ذلك قد تواجهك المشاكل.

الجدير بالذكر أن جهاز إكس بوكس الذي يستهدف 4K من عام 2017 سيظل يتمتع ببعض المزايا مقارنة بمنصة (Xbox Series S) – على الأقل عندما يتعلق الأمر بتشغيل ألعاب الجيل الحالي المحسنة لمنصة (Xbox One X).

ولن تقوم (Xbox Series S) بتشغيل إصدارات (Xbox-One-X) للألعاب المتوافقة مع الإصدارات السابقة، وتعمل بدلاً من ذلك على تشغيل إصدارات (XboxOne S) لألعاب (XboxOne) و (Xbox360)، مع بعض التحسينات الخاصة بها.