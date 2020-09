ابتكار هو الأول من نوعه.. جديد "آبل" يحميك من كورونا

أطلقت شركة آبل خلال الأسبوع الماضي الإصدار النهائي من نظام التشغيل (watchOS 7) الخاص بساعتها الذكية (Apple Watch) الذي يقدم ميزات جديدة قوية للصحة واللياقة، مثل: تتبع النوم، والاستشعار التلقائي لغسيل اليدين، وأنواع إضافية من التمارين، بالإضافة إلى أدوات معززة لتخصيص الساعة وفقًا لما يناسبك.

وتسببت جائحة فيروس كورونا المستمرة حتى الآن؛ في قيام الحكومات والمنظمات الصحية في جميع أنحاء العالم بالبحث عن طرق فعالة تساعد في الحد من انتشار الفيروس، وأكثر هذه الطرق فعالية هي غسل اليدين بانتظام وبشكل صحيح لمدة 20 ثانية على الأقل لتقليل مخاطر الإصابة عن طريق اللمس.

لذلك قدمت آبل ميزة (الاستشعار التلقائي لغسيل اليدين) Automatic Handwashing Detection في ساعتها الذكية، وهو الابتكار الأول من نوعه في جهاز قابل للارتداء لمساعدة المستخدمين على التأكد من غسل اليدين بالشكل الصحيح، حيث تكتشف ساعة آبل الذكية متى يغسل مرتديها أيديهم وتحثهم على القيام بذلك لمدة 20 ثانية على الأقل.

كيف تعمل ميزة الاستشعار التلقائي لغسيل اليدين في ساعة آبل؟

تستخدم ساعة آبل الذكية مستشعرات الحركة والميكروفون و ميزات التعلّم الآلي لاستشعار الحركات والأصوات تلقائيًا أثناء غسيل اليدين، وبمجرد أن تكتشف الساعة ذلك سيظهر مؤقت في الشاشة ويبدأ بالعد التنازلي لمدة 20 ثانية، وإذا أنهى المستخدم غسيل يديه قبل انتهاء هذه المدة تنبهه الساعة بأن عليه الاستمرار في الغسيل. كما تتيح لك الساعة ضبط تذكير لغسيل يديك عندما تعود إلى المنزل.

بالإضافة إلى ذلك؛ تتزامن ميزة غسل اليدين مع تطبيق (الصحة) Health في آيفون مما يعني أنه يمكنك تتبع عدد مرات غسيل اليدين ومدة كل منها، بالإضافة إلى معلومات عن أهمية غسيل اليدين للصحة العامة.

كما تؤكد آبل أن هذه الميزة صُممت مع مراعاة خصوصية المستخدم بشكل كامل، حيث إن المقاطع الصوتية التي تُستخدم لاستشعار غسيل اليدين لا تسجل ولا تحفظ في تطبيق (Health) أو في ساعة آبل نفسها.

سنستعرض فيما يلي كيفية تفعيل الميزة في ساعة آبل، وكيفية استخدامها للحفاظ على صحتك:

أولًا؛ كيفية تفعيل ميزة غسيل اليدين عبر هاتف آيفون:

ملاحظة: يتطلب تفعيل هذه الميزة في ساعة آبل الخاصة بك تحديث نظام تشغيل هاتف آيفون إلى إصدار (iOS 14) أو أي إصدار أحدث، وتحديث نظام تشغيل ساعة آبل إلى إصدار (watchOS 7) أو أي إصدار أحدث.

• انتقل إلى تطبيق (My Watch) في هاتف آيفون.

• اضغط على علامة تبويب (My Watch) في أسفل الشاشة الرئيسية للتطبيق.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (غسيل اليدين) Handwashing؛ ثم اضغط عليه.

• فعّل خيار (مؤقت غسيل اليدين) Handwashing Timer من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

ثانيًا؛ كيفية تفعيل ميزة غسيل اليدين عبر ساعة آبل:

• اضغط على زر الساعة الجانبي (Digital Crown)، ثم حدد تطبيق الإعدادات.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (غسيل اليدين) Handwashing؛ ثم اضغط عليه.

• اضغط على مفتاح التبديل الموجود بجوار خيار (مؤقت غسيل اليدين) Handwashing Timer لتفعيله.



ثالثًا؛ كيفية ضبط تذكير بغسيل اليدين عند العودة إلى المنزل:

قامت آبل أيضًا بتضمين ميزة تذكيرات غسل اليدين التي تعتمد على تتبع الموقع الجغرافي لتحديد هل المستخدم كان خارج المنزل وعاد، لتذكيره بغسيل يديه فورًا لتقليل انتقال أي بكتيريا أو فيروسات إلى أفراد الأسرة.

لتشغيل إشعارات غسل اليدين وإيقافها في هاتف آيفون يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق (My Watch) في هاتف آيفون.

• اضغط على علامة تبويب (My Watch) في أسفل الشاشة الرئيسية للتطبيق.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (غسيل اليدين) Handwashing؛ ثم اضغط عليه.

• فعّل خيار (تذكيرات غسيل اليدين) Handwashing Reminders من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

• سيُطلب منك السماح للميزة باستخدام موقعك الجغرافي، حدد خيار (السماح أثناء استخدام التطبيق) Allow While Using App، حيث لن تعمل تذكيرات غسل اليدين إذا اخترت عدم السماح أو السماح مرة واحدة.

• بعد ذلك؛ ستتلقى إشعارات في الساعة إذا لم تقم بغسل يديك خلال 10 دقائق بعد عودتك إلى المنزل.

رابعًا؛ كيفية الوصول إلى بيانات غسل اليدين في آيفون:

نظرًا إلى أن غسل اليدين يعد جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحتك، لا سيما في مناخ فيروس كورونا الحالي، فإن ساعة آبل تجمع البيانات حول نشاط غسل اليدين. ويتضمن ذلك الأوقات التي يتم فيها تفعيل مؤقت غسيل اليدين في الساعة، وعدد مرات وصول المستخدم بنجاح إلى 20 ثانية، ومتوسط الوقت الذي يقضيه في غسل اليدين، والبيانات الأخرى التي يمكن مراجعتها على مدار فترة زمنية أطول.

للوصول إلى هذه البيانات يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق (Health) في هاتف آيفون.

• اضغط على علامة تبويب (Browse)، ثم اضغط على خيار (بيانات أخرى) Other Data.

• اضغط على خيار (غسيل اليدين) Handwashing، حيث سيظهر لك رسم بياني يوضح لك عدد المرات التي تغسل فيها يديك ومدة غسلها.

مثل المقاييس الأخرى التي يتتبعها التطبيق، يمكن للمستخدمين معرفة عدد المرات التي غسلوا فيها أيديهم في يوم أو أسبوع أو شهر أو عام، بالإضافة إلى المدة والمتوسط،، وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للعائلات، حيث يستطيع الآباء التحقق من كون أطفالهم يغسلون أيديهم بشكل كافٍ طوال اليوم.