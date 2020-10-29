سرّعت شركة "آبل" العمل على تطوير محرك بحث خاص بها يسمح لصانع "أيفون" بتقديم بديل عن محرك "غوغل"، وفق ما أورده تقرير لصحيفة "فايننشل تايمز" الأربعاء.

وقال التقرير، الذي استند الى مصدر لم يسمه، إن هناك علامات على تقنيات البحث تظهر في نظام تشغيل "آبل" الأحدث "أي. أو. إس. 14".

وتأتي هذه الخطوة وسط تدقيق متزايد من هيئات مكافحة الاحتكار التي تقاضي "غوغل" في الولايات المتحدة على خلفية هيمنتها المطلقة على تقنيات البحث.

وأشارت وزارة العدل الأميركية في جزء من دعوى قضائية إلى أن محرك "غوغل" يدفع لشركة "آبل" مليارات الدولارات كي يكون محرك البحث الرئيسي على الأجهزة العاملة بنظام "أي. أو. أس".

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن "آبل" بدأت القيام بأبحاث داخلية من أجل إنشاء محرك بحث خاص بها.

ووفق "فايننشل تايمز"، فقد وظّفت "آبل" قبل عامين جون جياناندريا الذي عمل في "غوغل" كرئيس لقسم البحث والذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف لبناء قدرات في هذا المجال ولتعزيز قدرات المساعد الشخصي "سيري".