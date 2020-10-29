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أنباء عن تطوير "آبل" لمحرك بحث ينافس "غوغل"

Female hand holding an ipad showing Google. stock photo Sydney, Australia - October 28, 2011: Female hand holding an ipad showing Google. She is touching the screen. There is coffee on the dining table in the background. This image shows the ipad being used in a casual environment.
محرك بحث غوغل على جهاز "أيباد"" من "آبل"
أبل

أنباء عن تطوير "آبل" لمحرك بحث ينافس "غوغل"

وظّفت "آبل" قبل عامين جون جياناندريا الذي عمل في "غوغل" كرئيس لقسم البحث والذكاء الاصطناعي

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واشنطن – فرانس برس

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سرّعت شركة "آبل" العمل على تطوير محرك بحث خاص بها يسمح لصانع "أيفون" بتقديم بديل عن محرك "غوغل"، وفق ما أورده تقرير لصحيفة "فايننشل تايمز" الأربعاء.

وقال التقرير، الذي استند الى مصدر لم يسمه، إن هناك علامات على تقنيات البحث تظهر في نظام تشغيل "آبل" الأحدث "أي. أو. إس. 14".

جهاز "أيفون" يعمل بنظام "أي. أو. إس. 14"
جهاز "أيفون" يعمل بنظام "أي. أو. إس. 14"

وتأتي هذه الخطوة وسط تدقيق متزايد من هيئات مكافحة الاحتكار التي تقاضي "غوغل" في الولايات المتحدة على خلفية هيمنتها المطلقة على تقنيات البحث.

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وأشارت وزارة العدل الأميركية في جزء من دعوى قضائية إلى أن محرك "غوغل" يدفع لشركة "آبل" مليارات الدولارات كي يكون محرك البحث الرئيسي على الأجهزة العاملة بنظام "أي. أو. أس".

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن "آبل" بدأت القيام بأبحاث داخلية من أجل إنشاء محرك بحث خاص بها.

ووفق "فايننشل تايمز"، فقد وظّفت "آبل" قبل عامين جون جياناندريا الذي عمل في "غوغل" كرئيس لقسم البحث والذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف لبناء قدرات في هذا المجال ولتعزيز قدرات المساعد الشخصي "سيري".

جون جياناندريا
جون جياناندريا
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