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جديد التكنولوجيا.. خاتم سحري يتنبأ بإصابتك بكوفيد-19

خاتم "أورا"

جديد التكنولوجيا.. خاتم سحري يتنبأ بإصابتك بكوفيد-19

شركة فنلندية ناشئة طورت خواتم ذكية قادرة على التنبؤ بإصابة حاملها بكوفيد-19، حتى لو كان يحمل أعراضاً خفيفة، وذلك بقياس درجة حرارته

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دبي - العربية.نت

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في وقت تتسارع خطوات اعتماد لقاحات كورونا في عدد من دول العالم، طورت شركة فنلندية ناشئة خواتم ذكية قادرة على التنبؤ بإصابة حاملها بكوفيد-19، حتى لو كان يحمل أعراضاً خفيفة، وذلك بقياس درجة حرارته.

وخواتم شركة "أورا" قادرة على تسجيل درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستويات النشاط عند الإنسان، وفق صحيفة "ساينتيفيك ريبروتس" العلمية.

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كما أجرى خبراء من جامعة كاليفورنيا ومعمل "ميت لينكولن" دراسات على بيانات 50 شخصاً يمتلكون خواتم الاستشعار من تطوير الشركة الفنلندية، وكانوا مصابين بالفيروس المستجد قبل الدراسة.

إلى ذلك ثبت للباحثين أنه يمكن استخدام بيانات درجة الحرارة من خاتم "أورا" بشكل موثوق لاكتشاف البداية المبكرة للحمى، وهو أحد الأعراض الرئيسية لكوفيد-19 والإنفلونزا.

غير أنهم حذروا من أن الدراسة هي محاولة لإثبات فعالية الخاتم بالاعتماد على بيانات 50 مشاركاً فقط، مؤكدين أنهم بحاجة إلى المزيد من البيانات لتحديد ما إذا كانت الخواتم أداة موثوقة للكشف عن كورونا أم لا.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

احتواء الفيروس

يشار إلى أن هذه أول دراسة تنشر بيانات من مشروع يسمى "TeamPredict"، وهي دراسة لأكثر من 65 ألف شخص يرتدون خاتم "أورا". والغرض الرئيسي من دراسة "TeamPredict" الأوسع نطاقاً التي تشمل 65 ألف شخص يرتدون خاتم "أورا" هو تطوير خوارزمية يمكنها التنبؤ بظهور أعراض كوفيد-19.

كما أعرب الباحثون عن أملهم في الوصول إلى هذا الهدف بحلول نهاية العام 2020، والذي سيسمح لمسؤولي الصحة العامة بالعمل بشكل أسرع لاحتواء انتشار كورونا حول العالم.

إلى ذلك أكد مؤلف مشارك في الدراسة، بنجامين سمار، أنه "باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء التي يمكنها قياس درجة الحرارة، يمكننا أن نبدأ في تصور نظام إنذار مبكر عام لكوفيد-19، لافتاً إلى أنه من أجل تطوير خوارزمية فعالة، فإنه وزملاؤه يحتاجون إلى مستخدمين من مجموعة متنوعة من الخلفيات لمشاركة بياناتهم.

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