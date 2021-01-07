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انتصار تاريخي لتويتر على رئيس أكبر دولة بالعالم

غارة تويترية تهزم ترمب
غارة تويترية تهزم ترمب

انتصار تاريخي لتويتر على رئيس أكبر دولة بالعالم

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لندن - العربية.نت

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انصاع رئيس أكبر دولة في العالم لشروط أملاها عليه "تويتر"، أمس الأربعاء، ومنها علم دونالد ترمب أن الموقع الذي جمّد حسابه بسببها، لن يعيد فتحه إلا بعد أن يقوم بإلغائها، فحذفها الرئيس الأميركي اليوم، بحسب ما علمته "العربية.نت" مما نقلته شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، وبعد مرور 12 ساعة على إلغائها سيتمكن ترمب من التغريد مجددا، وبذلك حقق الموقع التواصلي الشهير انتصارا تاريخيا على الرئيس المنتهية ولايته.

وكان "تويتر" قال في رسالته النصية: "نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في العاصمة واشنطن، فقد طلبنا من دونالد ترمب إزالة 3 تغريدات نشرها في وقت سابق اليوم (الأربعاء) بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية (..) إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظل الحساب مغلقا"، بحسب الوارد في صورة التغريدتين أدناه.

رسالة تويتر وشروطه
رسالة تويتر وشروطه


أما سبب تجميد حسابه، فلأنه نشر مقطع فيديو يتواصل فيه مع المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وأدت احتجاجاتهم العنيفة إلى مقتل 4 أشخاص، بالعودة إلى ديارهم، مؤكدا في تغريدتين أخريين أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة "سُرقت" منه، إلا أن أحدا لم يعثر على أي دليل يؤكد زعمه.

والشيء نفسه فعله Facebook مساء الأربعاء، فعلق الموقع حساب ترمب بتغريدة "تويترية" قال فيها: "لقد وجدنا انتهاكين لقواعدنا على صفحة الرئيس دونالد ترمب، نجم عنهما تعليق حسابه لمدة 24 ساعة، ما يعني أنه فقد القدرة على النشر على المنصة خلال هذه الفترة". كما أغلق Instagram حسابه مساء الأربعاء أيضا، ممليا عليه شروط "تويتر" نفسها، إلا أن الموقعين أعلنا معا اليوم الخميس، بأن حسابيه "سيبقيان مغلقين لمدة أسبوعين" أي إلى حين مغادرته البيت الأبيض.

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