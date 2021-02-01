فتح تعلن موعد الحوار الوطني بالقاهرة.. وحماس تشارك

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، اليوم الاثنين، إن الحوار الوطني الشامل سيبدأ في القاهرة في الثامن من فبراير. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف أن الوفود المشاركة في الحوار ستصل إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري، مؤكدا "ذاهبون إلى الحوار بعقول مفتوحة".

من جهتها، أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة تلقى دعوة رسمية من مصر لحضور وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة في السابع من فبراير الجاري للمشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وقررت حماس ترؤس ترؤس صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي وفد الحركة المشارك في الحوار.

كان أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" كشف في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أن الحركة تلقت دعوة من المسؤولين المصريين لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لإجراء نقاش حول الانتخابات والمصالحة وإنهاء الانقسام.

ملفات الحوار

إلى ذلك، قال إن اجتماع الفصائل في القاهرة سيتركز حول غالبية الملفات التي تهم المواطن الفلسطيني وحياته وظروفه المعيشية واليومية والمشكلات التي يعاني منها، رغبة في الوصول لحلول نهائية تنهي معاناته، وسيبحث كذلك آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية، مؤكدا أن هناك بعض المشاكل تتم تسويتها قبل الوصول إلى الحوار الوطني في القاهرة.

وذكر أن حركة فتح ملتزمة بإنجاح الحوار والوصول لحلول وتسوية نهائية للمشكلات التي تؤرق الفلسطينيين بعيدا عن أي تحزبات أو استقطابات.

ويشارك وفود من جميع الفصائل وعلى رأسها فتح وحماس والجهاد الإسلامي، وسيضم وفد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية وعزام الأحمد، وروحي فتوح، وأحمد حلس، وسمير الرفاعي فيما يضم وفد حماس صالح العاروري وخليل الحية وحسام بدران، كما سيشارك زياد النحالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.

وكانت حركتا فتح وحماس قد عقدتا اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة في نوفمبر الماضي للتوصل لاتفاق حول المصالحة.