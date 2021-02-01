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ميانمار.. الجيش يعزل الحكومة ويعين 11 وزيراً جديداً

جنديان بجيش ميانمار في نقطة تفتيش الاثنين

ميانمار.. الجيش يعزل الحكومة ويعين 11 وزيراً جديداً

الحكام العسكريون يبعدون 24 وزيراً ونائب وزير

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الحكام العسكريون في ميانمار، الاثنين، عزل حكومة أونغ سان سوكي، وإبعاد 24 وزيراً ونائب وزير، وتعيين 11 وزيراً في إدارتهم الجديدة بعد استيلائهم على السلطة في انقلاب.

وجاء الإعلان على قناة مياوادي التلفزيونية التي يديرها الجيش، وتضمن تعيين وزراء للمالية والصحة والإعلام والشؤون الخارجية والدفاع والحدود والداخلية.

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من جهتها، طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الاثنين، بالإفراج عن 45 شخصاً على الأقل احتجزوا في ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة هناك.

كما عبرت باشليه عن القلق من القيود الداخلية التي تحد من حرية التعبير "في هذا الوقت الحرج والمخيف".

وقالت في بيان: "أذكر القيادة العسكرية بأن ميانمار ملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الحق في التجمع السلمي، والكف عن استخدام القوة المفرطة غير الضرورية".

نقطة تفتيش عسكرية في ميانمار الاثنين
نقطة تفتيش عسكرية في ميانمار الاثنين

إلى ذلك، أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي يعتزم بحث الوضع في ميانمار، الثلاثاء.

يذكر أن جيش ميانمار استولى على السلطة، الاثنين، في انقلاب على حكومة أونغ سان سوكي المنتخبة ديمقراطياً والحاصلة على جائزة نوبل للسلام التي اعتُقلت مع زعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.

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