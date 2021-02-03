.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فرنسا تلوح بعقوبات أوروبياً بعد الانقلاب في ميانمار

Armoured personnel carriers are seen on the streets of Mandalay on February 3, 2021, as calls for a civil disobedience gather pace following a military coup which saw civilian leader Aung San Suu Kyi being detained.
الجيش ينتشر في شوارع ميانمار بعد الانقلاب

فرنسا تلوح بعقوبات أوروبياً بعد الانقلاب في ميانمار

الآلاف يحتجون على انقلاب ميانمار في اليابان ويطالبون بتحرك أكثر صرامة من قبل طوكيو

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن على الاتحاد الأوروبي "التفكير" في فرض عقوبات جديدة على العسكريين في ميانمار في حال لم يرفعوا حالة الطوارئ التي أعلِنت الاثنين.

وقال لودريان لإذاعة "أوروبا 1": "إذا استمر الوضع كما هو، يجب التفكير على مستوى أوروبي بإجراءات إضافية لإبداء دعمنا للمسار الديمقراطي وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد في الانحراف إلى ديكتاتورية عسكرية".

جنود يحرسون مكاناً يبيت فيه بعض النواب في العاصمة
جنود يحرسون مكاناً يبيت فيه بعض النواب في العاصمة

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على ميانمارـ شملت تجميد أصول ومنع الدخول إلى أراضيه، في حق سبعة مسؤولين عسكريين ومن شرطة الحدود العام 2018 بسبب قمع أقلية الروهينغا المسلمة في هذا البلد.

وكان الجيش في ميانمار أنهى، الاثنين، بشكل مفاجئ، عملية الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد وفرض حالة الطوارئ لسنة واعتقل رئيسة الحكومة أونغ سان سوكي، فضلاً عن مسؤولين آخرين في حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

ودان الاتحاد الأوروبي "بشدة" الانقلاب، وطالب "بالإفراج الفوري" عن المسؤولين الموقوفين.

وقال لودريان: "يجب احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية" التي جرت في نوفمبر الماضي وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزاً كبيراً، مضيفاً: "يجب الإصغاء إلى شعب ميانمار".

في سياق متصل، احتشد آلاف المتظاهرين من ميانمار أمام وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء، مطالبين طوكيو بالانضمام إلى حلفائها واتخاذ موقف أكثر صرامة من الانقلاب العسكري في بلادهم.

من التظاهرة في طوكيو اليوم
من التظاهرة في طوكيو اليوم
زعيم ميانمار الجديد: أولويتنا مكافحة كورونا ودعم الاقتصاد العرب والعالم زعيم ميانمار الجديد: أولويتنا مكافحة كورونا ودعم الاقتصاد

وارتدى المتظاهرون ملابس باللون الأحمر ولوحوا بصور لزعيمة ميانمار أونج سان سوكي، ووقفوا في صف حول مبان حكومية في طوكيو التي نادراً ما تشهد مظاهرات سياسية كبيرة.

وهتفت الحشود "الحرية لأونج سان سوكي، الحرية لميانمار"، وسلّم ممثلو المحتجين مسؤولين بوزارة الخارجية اليابانية بياناً يدعو طوكيو إلى استخدام كل "قوتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية" لإعادة الحكومة المدنية في ميانمار.

وقال "اتحاد مواطني ميانمار" الذي نظم المسيرة، إن اليابان يجب ألا تعترف بالنظام العسكري الذي تشكل حديثاً. وقال المنظمون إن قرابة ثلاثة آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد