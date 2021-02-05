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برلين ترد على موسكو.. وتستدعي السفير الروسي

من تظاهرة داعمة للمعارض المسجون أليكسي نافالني

برلين ترد على موسكو.. وتستدعي السفير الروسي

يأتي هذا الاستدعاء بغرض إجراء "حديث عاجل" بعد طرد روسيا ثلاثة دبلوماسيين هم ألماني وسويدي وبولندي

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دبي - العربية.نت

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ردت برلين على موسكو بعد طرد الأخيرة دبلوماسيين أوروبيين، واستدعت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، السفير الروسي، وتم إبلاغه "بوضوح شديد" رفض برلين للقرار الروسي، وفق ما أفاد مصدر في الخارجية لوكالة فرانس برس.

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ويأتي هذا الاستدعاء بغرض إجراء "حديث عاجل" بعد طرد روسيا ثلاثة دبلوماسيين، هم ألماني وسويدي وبولندي، الأمر الذي اعتبرته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وقت سابق "غير مبرر".

أتى ذلك بعدما أعلنت روسيا، الجمعة، أن دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد أشخاص غير مرغوب فيهم على أراضيها، لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض المسجون أليكسي نافالني. جاء ذلك بعيد تأكيد الاتحاد الأوروبي أن العلاقات مع روسيا "في أدنى مستوياتها" نتيجة تسميم نافالني وسجنه.

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تجمعات غير قانونية

وتتهم موسكو هؤلاء الدبلوماسيون الذين لم تحدد عددهم بالمشاركة في تجمعات "غير قانونية في 23 يناير" بسانت بطرسبورغ وموسكو، وفق وزارة الخارجية الروسية.

كما رأت الخارجية الروسية أن "هذه الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية"، مضيفة أن "الجانب الروسي يتوقع أن تحترم البعثات الدبلوماسية لمملكة السويد وجمهورية بولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وموظفوها بدقة معايير القانون الدولي في المستقبل".

لحظة اعتقال الشرطة الروسية نافالني في موسكو
لحظة اعتقال الشرطة الروسية نافالني في موسكو

خطوة غير مبررة

يشار إلى أنه بعد ساعات من المحادثات بين بويل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، طلبت روسيا مغادرة ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد. ودان بوريل القرار "بشدة" و"رفض مزاعم روسيا" حول أسبابه.

من جهتها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، في مؤتمر صحافي، أن طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين على خلفية قضية نافالني خطوة "غير مبررة".

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