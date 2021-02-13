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الاتحاد الأوروبي يدعو الصين لإلغاء حظر "بي.بي.سي"

بي بي سي

الاتحاد الأوروبي يدعو الصين لإلغاء حظر "بي.بي.سي"

قرار بكين جاء بعد أسبوع من إلغاء بريطانيا ترخيص بث التلفزيون الحكومي الصيني

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دبي - العربية.نت

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دعا الاتحاد الأوروبي، الصين، السبت، إلى التراجع عن الحظر الذي فرضته على بث الخدمة الإخبارية الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي وورلد نيوز)، نقلا عن وكالة أسوشيتد برس.

ومنعت الصين بث الخدمة الإخبارية الدولية لـ "بي.بي.سي" عبر شبكات التلفزيون لديها، الجمعة، وذكرت هيئة البث الحكومية في هونغ كونغ أنها ستوقف بث خدمة "بي.بي.سي" العالمية، بعد أسبوع من إلغاء بريطانيا ترخيص بث التلفزيون الحكومي الصيني.

ووصفت صحف "التايمز" و"إندبندنت" و"تليغراف" القرار الصيني بأنه "رد فعل انتقامي" بسبب قرار إلغاء هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية Ofcom رخصة البث لشبكة تلفزيون الصين العالمية الناطقة باللغة الإنجليزية (سي جي تي إن) في الرابع من الشهر الجاري.

وفقاً لما نشرته "بي بي سي"، فإن قرار Ofcom صدر بناء على اكتشاف أن ترخيص "سي جي تي إن" تم حجزه بشكل خاطئ بواسطة شركة Star China Media Ltd، في حين أن شبكة التلفزيون تابعة لحكومة بكين مباشرة. كما أن شبكة "سي جي تي إن" ارتكبت مخالفة تنتهك قواعد البث البريطانية العام الماضي من خلال بث اعتراف قسري مزعوم للمواطن البريطاني بيتر همفري.

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ونشر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، تغريدة عبر منصة تويتر، وصف فيها قرار الصين بأنه "تقييد غير مقبول لحرية الإعلام"، وقال إنه "سيضر بسمعة الصين في نظر العالم فحسب".

وبحسب "بي بي سي"، دانت وزارة الخارجية الأميركية القرار الصيني، ووصفته بأنه جزء من حملة أوسع لقمع الإعلام الحر في الصين.

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