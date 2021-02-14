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قضاء أميركا يزيل آخر عقبة لتسليم اليابان متواطئين بتهريب غصن

FILE PHOTO: Carlos Ghosn, the former Nissan and Renault chief executive, looks on during a news conference at the Holy Spirit University of Kaslik, in Jounieh, Lebanon September 29, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir/File Photo
كارلوس غصن خلال مؤتمر في لبنان في سبتمبر الماضي
كارلوس غصن

قضاء أميركا يزيل آخر عقبة لتسليم اليابان متواطئين بتهريب غصن

المحكمة الأميركية العليا ترفض تعليق أمر بتسليم مايكل تاير وابنه بيتر إلى اليابان

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العربية.نت – وكالات

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أزالت المحكمة العليا الأميركية السبت آخر عقبة أمام تسليم اليابان أميركيَين متهمَين بمساعدة قطب صناعة السيارات كارلوس غصن على الفرار من طوكيو إلى لبنان في ديسمبر 2019.

ورفض القاضي ستيفن برير، في حكم موجز، الالتماس الذي قدمه مايكل تاير وابنه بيتر لتعليق قرار أصدرته قاضية فدرالية أميركية يسمح بترحيلهما إلى اليابان.

مايكل تاير
مايكل تاير

واعتبرت القاضية إنديرا تالواني في يناير أن الحجج التي أثارها مايكل وبيتر تايلور ليست كافية لخرق اتفاقية تبادل المطلوبين بين طوكيو وواشنطن.

وكان الرجلان قد قالا إنهما مهددان بالسجن في ظروف أقرب للتعذيب في السجون اليابانية.

كما اعتبرت أن التهم الموجهة لهما تمثل جريمة في الولايات المتحدة كما في اليابان. وحظي قرارها بتأييد من محكمة استئناف الخميس الماضي.

وأوقف الرجلان في مايو 2020 بعد إصدار طوكيو مذكرة توقيف في حقهما.

وتتهم اليابان مايكل وبيتر تايلون واللبناني جورج أنطوان زايك بمساعدة الرئيس السابق لتحالف "رينو نيسان" على الإفلات من القضاء عبر الهرب من البلاد في 29 ديسمبر 2019.

منزل مايكل تاير في ماساشوستس
منزل مايكل تاير في ماساشوستس
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وتم توقيف بيتر تايلور في بوسطن أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى لبنان، غير المرتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان وحيث فر غصن اللبناني الأصل.

وبيتر تايلور موجود مع والده، وهو عنصر في القوات الخاصة تحول للعمل في قطاع الأمن الخاص، في الاحتجاز لوجود "خطر كبير لهروبهما".

وتظهر وثائق القضاء الأميركي أنه يشتبه بأن الثلاثة ساعدوا غصن على التخفي داخل صندوق أشبه بصندوق آلة موسيقية ومن ثم وضعه على متن طائرة خاصة. ولم يكن ذلك الصنف من الطائرات يخضع للتفتيش في اليابان حينها.

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