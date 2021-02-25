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بعد سجن العقل المدبر لداعش.. حملة مداهمات واسعة ضد المتطرفين في ألمانيا

عناصر من الشرطة الألمانية (فرانس برس)

بعد سجن العقل المدبر لداعش.. حملة مداهمات واسعة ضد المتطرفين في ألمانيا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قامت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الخميس، بتنفيذ حملة مداهمات في برلين وبراندنبورغ على مقرات إسلامية يشتبه بعلاقتها مع جماعات متطرفة.

وجاءت عملية المداهمة بعد أقل من يوم على إصدار محكمة ألمانية، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن 10 سنوات ونصف السنة على عراقي يكنى بـ"أبو ولاء"، الذي جرى وصفُه بـ"العقل المدبر" لتنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن "الشرطة تشن في العديد من مقاطعات برلين وفي براندنبورغ منذ الساعة 6 صباحًا مداهمات ضد متطرفين".

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وأوضحت المصادر أن "حوالي 800 من عناصر القوات الخاصة في الشرطة قاموا بتفتيش أهداف منذ 6:06 صباحا.

في مناطق ماركيشيس فيرتيل ونيوكولن ويدينج وتيرغارتن في برلين"، مضيفة "هناك مداهمات أيضا في مقاطعة براندنبورغ".

وتتعلق المداهمات بتنفيذ أمر حظر ضد جمعية تركية عربية، تشتبه السلطات في أنها قريبة من "داعش"، وفق بيلد.

فيما كتبت وزارة الشؤون الداخلية والرياضة في ولاية برلين على تويتر أنها "حظرت الجمعية المعروفة باسم جامعات برلين أو توحيد برلين".

وتابعت "هناك مداهمات مستمرة أيضا في العديد من المناطق التي ما زالت تنفذها الشرطة في برلين وبراندنبورغ".

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