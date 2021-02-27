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إريتريا تنفي قتلها مئات المدنيين في أكسوم الإثيوبية

An Eritrean soldier carries his rifle and teapot as the Eritrean army begins to pull out from the frontline near Senafe on February 17, 2001. Both Eritrean and Ethiopian forces are pulling back from frontline positions to create a 25km wide, temporary security zone. This will be controlled by 4000 UN peacekeepers while the disputed border between Eritrea and Ethiopia is demarcated by an international border commission. The establishment of the buffer zone is an important step in bringing an end to the war fought by Eritrea and Ethiopia from May 1998 until June 2000. CLH/
جنود إريتريون خلال تمرين عسكري (أرشيفية)
نزاع إثيوبيا

إريتريا تنفي قتلها مئات المدنيين في أكسوم الإثيوبية

وزير الإعلام الإريتري: لم تبذل منظمة العفو أي محاولة للحصول على أي معلومات من إريتريا

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نيروبي – رويترز

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نفت إريتريا ما أوردته منظمة العفو الدولية يوم الجمعة من اتهامات بأن قواتها قتلت مئات المدنيين في شمال إثيوبيا خلال 24 ساعة من العام الماضي، في واقعة وصفتها المنظمة بأنها "ربما تصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية".

ورفض وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل تقرير المنظمة وكتب على "تويتر": "لم تبذل منظمة العفو أي محاولة للحصول على أي معلومات من إريتريا".

لكن رغم رفض إريتريا لما هو منسوب لقواتها، أصدرت هيئة رسمية معنية بحقوق الإنسان في إثيوبيا بياناً يصف أيضاً وقائع قتل، وإن كان بتفاصيل أقل. ويُعد هذا اعترافاً رسمياً نادراً من إثيوبيا بأن قوات إريترية شاركت في الصراع خلال الحملة التي نفذتها الحكومة بمنطقة تيغراي العام الماضي.

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وقالت منظمة العفو إنها تحدثت إلى 41 شاهداً وصفوا قتل القوات الإثيوبية "لمئات كثيرة من المدنيين" في أكسوم، وهي مدينة قديمة بشمال إثيوبيا.

وذكرت المنظمة أن الواقعة حدثت خلال 24 ساعة في 28 و29 نوفمبر الماضي، ويتزامن ذلك مع تاريخ انتزاع قوات الحكومة الإثيوبية السيطرة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي من قوات موالية لحزب سياسي محلي اتهمته الحكومة المركزية بالتمرد.

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وقالت منظمة العفو إن القتل الجماعي جاء رداً على هجوم نفذته جماعة محلية مسلحة، وإن جنود إريتريا أعدموا رجالاً وصبياناً في الشوارع وشاركوا في عمليات نهب واسعة.

وتنفي إريتريا دوماً أن قواتها شاركت في الصراع على أراضي جارتها إثيوبيا.

وتحدثت "رويترز" الأسبوع الماضي إلى مواطن من إقليم تيغراي يعمل في قطاع البناء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال إن جنوداً إريتريين قتلوا بالرصاص ستة من عائلته في أكسوم في 28 نوفمبر، من بينهم أخوه البالغ من العمر 17 عاماً، وأبوه الذي كان عمره 78 عاماً. وقال الرجل في مقابلة عبر الهاتف: "كل شيء في أسرتنا، كل السعادة، تحول إلى سواد".

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