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تقاذف اتهامات بين تل أبيب وطهران..من فجر السفينة؟

السفينة الإسرائيلية هيليوس راي (أرشيفية- فرانس برس)
السفينة الإسرائيلية هيليوس راي (أرشيفية- فرانس برس)

تقاذف اتهامات بين تل أبيب وطهران..من فجر السفينة؟

بألغام بحرية.. استهدفت إيران سفينة إسرائيلية؟!

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دبي- العربية.نت

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بعد أن وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين اتهاما مباشرا لإيران باستهداف سفينة إسرائيلية في مياه الخليج قبالة سوحل عمان يوم الجمعة الماضي، ردت طهران نافية تورطها.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين أن طهران ترفض بشدة مزاعم إسرائيل بضلوعها في الانفجار . وقال سعيد خطيب زاده "نرفض بشدة هذا الاتهام .. أمن الخليج مهم جدا بالنسبة لإيران".

انفجار في سفينة بخليج عُمان.. وشركة أمن تتهم إيران إيران انفجار في سفينة بخليج عُمان.. وشركة أمن تتهم إيران

ألغام بحرية

في المقابل، أكد وزير إسرائيلي لوكالة رويترز أن إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب السفينة.

وكان نتنياهو أكد في وقت سابق اليوم أن "الهجوم كان عملا من صنع إيران"، واصفا إياها بأنها "العدو الأكبر لإسرائيل."

أما عندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل سترد على حادث الجمعة، فكرر تصريحاته السابقة بشأن عزمه منع إيران من تطوير قدرات نووية.

رد متوقع

أتى ذلك، بعد أن أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أمس أن إسرائيل تدرس رداً على استهداف السفينة باعتباره تجاوزا إيرانيا للخطوط الحمراء بضرب هدف مدني.

فيما رجحت تلك المصادر، بحسب ما نقل مراسل العربية، أن تكون الضربات التي استهدفت أمس مواقع في دمشق، جزءاً من الرد على استهداف السفينة.

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