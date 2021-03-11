.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير داخلية لبنان يحذّر: قوات الأمن وصلت إلى الحضيض

A Lebanese police walks in Beirut, Lebanon March 4, 2021. Picture taken March 4, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir
عنصر أمن لبناني في بيروت (أرشيفية)
احتجاجات لبنان

وزير داخلية لبنان يحذّر: قوات الأمن وصلت إلى الحضيض

محمد فهمي: ليس في مقدورنا تنفيذ 90% من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين.. الأمن تلاشى وكل الاحتمالات مفتوحة

متابع الغاء المتابعة

بيروت – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الأربعاء، إن قوات الأمن في بلاده "تُستنزف" وغير قادرة على الوفاء بواجباتها مع اشتداد وطأة الانهيار المالي والجمود السياسي.

وفي مقابلة مع موقع "في. دي. إل. نيوز" المحلي، ألقى الوزير محمد فهمي باللوم على الأحزاب السياسية، التي لم تستطع الاتفاق على خطة إنقاذ وطنية.

الوزير محمد فهمي
الوزير محمد فهمي

وقال: "من الطبيعي اليوم أن نفقد قدرتنا على ضبط الأمن بشكل كامل في ظل هذه الفوضى، خصوصاً أن الأحزاب اللبنانية لم تستطع وضع خطة وطنية إنقاذية لإنقاذ ما تبقى من الوطن".

وأضاف فهمي: "القوى الأمنية تُستنزف كل يوم ووصلنا إلى الحضيض وليس في مقدورنا تنفيذ 90% من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين".

وتسببت أزمة لبنان المالية التي اندلعت عام 2019 في فقدان وظائف وحرمان الناس من صرف ودائعهم المصرفية وزادت من خطر انتشار الجوع.

وزادت كذلك الضغط على الجيش وقوات الأمن مع تآكل قيمة رواتب اللبنانيين بفعل أزمة العملة بينما تتصاعد الاضطرابات والجرائم.

وتأتي تصريحات فهمي بعد يومين من توبيخ قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون للساسة قائلاً إن الجنود "يجوعون مثل الشعب".

وقال فهمي: "الحلّ يبدأ من تشكيل حكومة إنقاذ لما تبقّى من هذا الوطن".

الأمن اللبناني يتصدى لمحتجين في بيروت (أرشيفية)
الأمن اللبناني يتصدى لمحتجين في بيروت (أرشيفية)

وزاد تعقيد الأزمة الاقتصادية في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، مما أسفر عن تدمير مناطق بأكملها في العاصمة وسقوط 200 قتيل.

غوتيريش: سوريا لا تزال كابوساً حياً بعد 10 سنوات من الحرب سوريا سوريا والأسد غوتيريش: سوريا لا تزال كابوساً حياً بعد 10 سنوات من الحرب

وأفضى الانفجار إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، لكنها تواصل تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

لكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على خلاف مع الرئيس ميشال عون ولم يتمكن منذ تكليفه في أكتوبر من تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات مطلوبة بشدة لصرف مساعدات دولية.

وقال فهمي: "من ثلاث شهور كان من الممكن أن أقول: الوضع الأمني بدأ في التلاشي. لكن الآن الأمن تلاشى، كل الاحتمالات مفتوحة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم
مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر

الأكثر قراءة

شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب! شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب!
بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض
والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة
كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر
السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا
اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد