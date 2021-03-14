.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ردا على رسالة واشنطن حول "توسع طالبان".. كابل توضح

Afghan police officers stand guard at the site of an explosion in Kabul, Afghanistan, on February 6, 2021. (Reuters)
قوات أمنية في كابل (أرشيفية- رويترز)

ردا على رسالة واشنطن حول "توسع طالبان".. كابل توضح

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت- وكالات

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتنوني بلينكن، كابل الأسبوع الماضي، من مخاطر انسحاب القوات الأميركية من البلاد، مع اقتراب موعد الأول من مايو، رد وزير داخلية أفغانستان، معتبرا أن القوات الأمنية باتت قادرة على حماية البلاد.

وقال مسعود أندرابي في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، الأحد: "قواتنا أثبتت لعناصر طالبان أنهم غير قادرين على كسب أراض جديدة".

الناتو وأفغانستان.. العرب والعالم الناتو وأفغانستان.. "لا انسحاب نهاية أبريل"

قادرون على حماية البلاد.. ولكن

كما أضاف في رد على الرسالة شديدة اللهجة التي وجهها بلينكن إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني، "قادرون على حماية البلاد إذا انسحبت القوات الأميركية". وتابع: "قوات الأمن الأفغانية قادرة بشكل كامل على الدفاع عن العاصمة والمدن والأراضي التي تتواجد فيها"، مشددا على أنها أثبتت لطالبان هذا العام أنها لن تكون قادرة على كسب الأراضي.

إلا أنه حذر في الوقت عينه، من انسحاب متسرع للولايات المتحدة، قائلاً إن علاقات طالبان بالقاعدة لا تزال قائمة، والانسحاب قد يفاقم جهود مكافحة الإرهاب.

رسالة بلينكن

يأتي هذا الموقف على وقع أزمة قد تلوح في الأفق، مع اقتراب موعد الأول من مايو لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وفي الوقت الذي تراجع فيه الولايات المتحدة تعهداتها العسكرية.

عناصر من حركة طالبان
عناصر من حركة طالبان

ففي خطاب إلى الرئيس الأفغاني في وقت سابق من الشهر الجاري، أعطى وزير الخارجية الأميركي دفعة جديدة لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وطلب من تركيا استضافة اجتماع على مستوى عال "للجانبين خلال الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام".

وعلى الرغم من تنبيهه من إمكانية توسع طالبان، كتب إلى القادة الأفغان يقول، بحسب ما نقلت رويترز، فإن الولايات المتحدة "تبحث الانسحاب الكامل للقوات بحلول الأول من مايو، كما تبحث خيارات أخرى أيضاً".

وأمس السبت، أعلنت الحكومة الأفغانية أنها ستشارك خلال الأسابيع المقبلة في مؤتمري سلام منفصلين أحدهما تدعمه الولايات المتحدة والآخر ترعاه روسيا. وقال مسؤولون إن من المقرر عقد المؤتمر المدعوم من روسيا يوم الخميس المقبل، 18 مارس آذار، بينما سيعقد المؤتمر الآخر الذي ترعاه الولايات المتحدة في تركيا الشهر القادم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها
حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان
شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة! شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة!

قبل أن تذهب

ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟
ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟

اكتشف المزيد