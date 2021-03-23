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وسط أزمة مالية.. حكومة أردوغان تترنح

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية- رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (أرشيفية - رويترز)

وسط أزمة مالية.. حكومة أردوغان تترنح

مسؤول من الحزب الحاكم في تركيا: أردوغان سيجري تعديلا وزاريا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت- وكالات

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على وقع الأزمة المالية والاقتصادية، يبدو أن الحكومة في تركيا بدأت تترنح.

فقد أفاد ماهر أونال، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري تعديلا وزاريا بعد تكهنات إعلامية في الفترة الأخيرة حول تلك الخطوة.

كما قال أ ردا على سؤال عن التعديل الوزاري "عندما يبدأ الحديث عن التغيير، وحتى عندما يتغير جزء تكون هناك حركة في
النظام بأكمله".

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إلى ذلك، لمح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023، قائلاً "بالنظر إلى 2023، سيكون هناك تعديل جديد في الفريق وليس في الحزب فقط. سنرى ذلك في الأيام القليلة المقبلة".

أزمة في أسواق المال

جاءت تصريحات أونال وسط أزمة في أسواق المال بعد أن عزل أردوغان السبت محافظ البنك المركزي، وذلك بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وعين بدلا عنه، شهاب قوجي أوغلو، الذي يعتبر من منتقدي تشديد السياسة النقدية.

بالتزامن، تراجعت الليرة التركية 0.6 بالمئة اليوم، فيما ترزح تحت الضغوط، على وقع تداعيات استبدال أردوغان لمحافظ البنك المركزي. وسجلت 7.85 مقابل الدولار بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.8050 أمس الاثنين، حين هوت بما يصل إلى 15 بالمئة مقتربة من مستويات قياسية متدنية.

يشار إلى أن شهاب قوجي أوغلو، مُشّرع سابق في الحزب الحاكم، ويشترك مع أردوغان في وجهة نظره غير التقليدية التي ترى أن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب في التضخم.

وأحدثت تلك الإقالة انتقادات واسعة في البلاد من قبل المعارضة، التي أكدت أن سياسة الرئيس التركي حملت الويلات، وأججت الأزمة الاقتصادية بدل حلها.

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