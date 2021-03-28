لقاح لم يعرفه سوى الطبيب.. أعراض جانبية لبوتين!

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن تصريحات بثها التلفزيون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه شعر بآثار جانبية بسيطة بعد تلقيه لقاحا مضادا لكوفيد-19 يوم الثلاثاء.

إلى ذلك، قال للقناة الأولى من التلفزيون الروسي الرسمي "استيقظت في اليوم التالي لتلقي اللقاح وبدا لي أنني شعرت بألم بسيط في العضلات.. قست الحرارة وكانت طبيعية".

وأضاف كذلك أنه شعر بعدم ارتياح في موضع حقن اللقاح.

ولم يوضح بوتين أيا من اللقاحات الروسية الثلاثة تلقاه، قائلا إن الطبيب الذي حقنه هو الوحيد الذي يعرف ذلك.

وأعلن الكرملين قرار بوتين تلقي اللقاح في ديسمبر، وقال بوتين إن التأخر في ذلك يرجع إلى الحاجة لأخذه مع لقاحات أخرى كان يعتزم أخذها.

من جهته، أكد مركز ليفادا المستقل لقياس الرأي العام أن نحو ثلثي الروس لم يكونوا مستعدين لتلقي لقاح (سبوتنيك في) حتى الأول من مارس، مشيرين إلى آثاره الجانبية كسبب رئيسي.

وقال بوتين يوم الاثنين الماضي إن 4.3 مليون من بين 144 مليون روسي حصلوا بالفعل على اللقاح بجرعتيه.

وسجلت روسيا أكثر من 4.5 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.