.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ضحايا باعتداء في كندا.. والشرطة تعتقل مشتبهاً به

من موقع الاعتداء في فانكوفر

ضحايا باعتداء في كندا.. والشرطة تعتقل مشتبهاً به

الشرطة: لم يعد هناك أي تهديد مستمر للعامة

متابع الغاء المتابعة

فانكوفر (كندا) - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشرطة الكندية مقتل شخص وجرح خمسة آخرين السبت في اعتداء بسكين استهدف مكتبة في مدينة فانكوفر، مضيفة في تغريدة على تويتر أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث، لافتة إلى إنه لم يعد هناك أي تهديد مستمر للعامة.

ولم تكشف السلطات تفاصيل حول الدافع المحتمل للاعتداء الذي وقع في فترة بعد الظهر داخل المكتبة وحولها.

حادثة أتلانتا.. احتجاجات أميركا احتجاجات أميركا حادثة أتلانتا.. احتجاجات "آسيوية" ضد العنصرية بأميركا وكندا

من جهته، أفاد الرقيب في الشرطة الكندية فرانك تشانغ لفرانس برس أن أحد الجرحى قد توفي، مؤكداً أن السلطات "لا تزال تعمل على تحديد هويات الضحايا".

كما بثت قناة "سي تي في" مقطع فيديو يظهر اعتقال المشتبه به الذي بدا وقد طعن نفسه في ساقه قبل انهياره واعتقاله على يد رجال الشرطة.

من جانبها قالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ الصحية إن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات، دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن وضعهم الصحي.

أحد الأشخاص الذين أصيبوا في الاعتداء
أحد الأشخاص الذين أصيبوا في الاعتداء

وذكرت الشاهدة شايلا دايسون ل"سي تي في" أنها شاهدت رجلاً يطعن امرأة، ولم يظهر أن هناك أي رابط بينهما مع استمرار المهاجم بالطعن بشكل عشوائي.

بدوره قال أندرو كوكينغ الذي يعيش على بعد 500 متر من المكتبة لفرانس برس إن الاعتداء وقع في منطقة هادئة بشكل عام، مضيفاً: "رأيت أشخاصا يتلقون الإسعافات الأولية من مسعفين بجوار سيارة وأيضاً بجوار مطعم، قبل أن يتم نقلهم على حمالات".

إلى ذلك وصف الأمر بأنه "محزن للغاية، خاصة وأن أحدهم كان طفلاً على ما يبدو"، مشيراً إلى أن شقيقه "كان في المكتبة قبل 30 دقيقة فقط من الاعتداء".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لم يكن يعرف النجم العالمي.. ميسي مصر يتحدث للعربية.نت لم يكن يعرف النجم العالمي.. ميسي مصر يتحدث للعربية.نت
الطوابير مجدداً في سوريا.. والنظام يبرر بتصريح غريب! الطوابير مجدداً في سوريا.. والنظام يبرر بتصريح غريب!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات
رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات

اكتشف المزيد