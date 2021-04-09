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إثيوبيا: مقتل 300 شخص جراء أعمال العنف العرقية الشهر الماضي

عناصر من قوات أمهرة بالقرب من إقليم تيغراب في إثيوبيا - أرشيفية من فرانس برس
عناصر من قوات أمهرة بالقرب من إقليم تيغراب في إثيوبيا - أرشيفية من فرانس برس

إثيوبيا: مقتل 300 شخص جراء أعمال العنف العرقية الشهر الماضي

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أديس ابابا – فرانس برس

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أسفرت الاشتباكات بين إتنية الأمهرة والأورومو، وهما المجموعتان العرقيتان الرئيسيّتان في إثيوبيا، عن مقتل أكثر من 300 شخص الشهر الماضي، وفق ما ذكر مسؤول فدرالي لوكالة فرانس برس الجمعة، في حصيلة أخرى قياسية لأعمال العنف قبل انتخابات يونيو.

وقال كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي "يظهر تقصينا أن عدد القتلى بلغ 303 والجرحى 369، وقد احترق 1539 منزلا" في إشارة إلى أعمال العنف التي جرت في منطقة أمهرة.

عناصر من قوات أمهرة بالقرب من إقليم تيغراي في إثيوبيا - أرشيفية من فرانس برس
عناصر من قوات أمهرة بالقرب من إقليم تيغراي في إثيوبيا - أرشيفية من فرانس برس

وتتكوّن إثيوبيا من 10 أقاليم إدارية مقسمة على أسس عرقية يتمتع كل منها بسلطات واسعة. وتدور بين عدد من هذه الأقاليم نزاعات، بعضها بسبب خلافات على مناطق حدودية والبعض الآخر لأسباب سياسية، تتطوّر أحياناً إلى أعمال عنف دموية.

والثلاثاء أيضاً، أعلنت السلطات المحلية سقوط عشرات القتلى في أعمال عنف دارت بين أفراد من إتنية الأورومو وآخرين من إتنية الأمهرة، علماً بأنّ هاتين الإتنيّتين تشكّلان المجموعتين العرقيتين الرئيسيّتين في البلاد.

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وقالت السلطات المحليّة في "جيل-تيموغا"، المنطقة الواقعة في إقليم أمهرة لكن تقطنها أكثرية من إتنية الأورومو، إنّ 68 شخصاً قتلوا وأصيب 114 آخرون بجروح في "هجوم وقع مؤخّراً"، من دون أن تحدّد متى بالضبط.

وأضافت أن الهجوم دفع بأكثر من 40 ألف مزارع إلى مغادرة منازلهم وقد تمّ إيواؤهم في ثلاثة مخيّمات مؤقّتة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي حصل في 2019 على جائزة نوبل للسلام، أرسل في نوفمبر الماضي الجيش الاتّحادي إلى إقليم تيغراي للإطاحة بزعماء هذا الإقليم الذين تحدّوا سلطته، ومذّاك، لا يزال القتال مستمراً في الإقليم الشمالي.

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