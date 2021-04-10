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ضبط محاولة تهريب أسلحة وذخائر من تركيا للاتحاد الأوروبي

الأسلحة المضبوطة في بلغاريا على الحدود مع تركيا
جانب من الأسلحة المضبوطة نقلاً عن مواقع بلغارية
تركيا وأوروبا

ضبط محاولة تهريب أسلحة وذخائر من تركيا للاتحاد الأوروبي

بلغاريا تحبط محاولة تهريب 186 مسدساً و7000 ذخيرة من تركيا إلى "أوروبا الغربية" عبر حافلة تحمل لوحات فرنسية

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صوفيا – فرانس برس

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وجِّهت في بلغاريا تهم لمواطن فرنسي من أصول تركية، أمس الجمعة، لمحاولته نقل 186 مسدساً، وحوالي 7400 ذخيرة من تركيا إلى أوروبا بشكل غير قانوني، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

وقال المدعي الإقليمي في هاسكوفو (جنوب بلغاريا) إيفان ستوينوف، إن الرجل البالغ 41 عاماً أخفى في حافلة صغيرة تحمل لوحات فرنسية، 186 مسدساً من أنواع مختلفة، و7475 رصاصة.

طريقة إخفاء السلحة في الحافلة الفرنسية، نقلاً عن مواقع ببلغارية
طريقة إخفاء السلحة في الحافلة الفرنسية، نقلاً عن مواقع ببلغارية
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وأضاف المسؤول القضائي خلال مؤتمر صحافي: "ربما تكون هذه مسدسات غازيّة تم تحويلها إلى أسلحة نارية".

وأوضح ستوينوف أن الحافلة الصغيرة القادمة من تركيا كانت متوجهة إلى أوروبا الغربية.

وتصل عقوبة تهريب الأسلحة النارية والذخيرة في بلغاريا إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف ليف بلغاري (بين 12 ألفا و61 ألف دولار أميركي).

الحافلة المضبوطة
الحافلة المضبوطة
جانب من الأسلحة المضبوطة نقلاً عن مواقع بلغارية
جانب من الأسلحة المضبوطة نقلاً عن مواقع بلغارية
جانب من الأسلحة المضبوطة نقلاً عن مواقع بلغارية
2 صور جانب من الأسلحة المضبوطة نقلاً عن مواقع بلغارية
2 صور
جانب من الأسلحة المضبوطة نقلاً عن مواقع بلغارية
جانب من الأسلحة المضبوطة نقلاً عن مواقع بلغارية
جانب من الأسلحة المضبوطة نقلاً عن مواقع بلغارية
جانب من الأسلحة المضبوطة نقلاً عن مواقع بلغارية
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