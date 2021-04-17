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خطوة تصعيدية.. روسيا تعتقل قنصل أوكرانيا في بطرسبورغ

الشرطة الروسية

خطوة تصعيدية.. روسيا تعتقل قنصل أوكرانيا في بطرسبورغ

التوقيف أتى على وقع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا وسط تخوف أوروبي من غزو روسي

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العربية.نت - وكالات

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أعلنت أجهزة الأمن الروسية، السبت، أنها أوقفت دبلوماسياً أوكرانياً تتهمه بأنه تلقى معلومات حساسة عن مواطن روسي. وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، اعتقال القنصل الأوكراني، ألكسندر سوسونيوك، في مدينة بطرسبوغ، أثناء استلامه معلومات سرية من مواطن روسي.

كما أضاف أنه ألقي القبض على القنصل متلبساً أثناء تلقيه معلومات حول قواعد بيانات الأجهزة الأمنية.

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وأكد الأمن الفيدرالي أن أنشطة سوسونيوك "معادية لروسيا وتتعارض مع الوضع القانوني للموظفين الدبلوماسيين"، مضيفاً أنه ستتم معاقبته وفقاً للقانون الدولي.

تصاعد التوتر

يشار إلى أن الدبلوماسيين يتمتعون عادة ووفق القوانين بحصانة في البلد الذي يعملون فيه، إلا أن اتفاقية فيينا تتيح للسلطات المضيفة إمكانية طرد الدبلوماسيين إذا انتهكوا القانون أو ارتكبوا أعمالا عدائية.

يأتي هذا التوقيف مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وسط تخوف أوروبي من غزو روسي.

وارتفع منسوب التوتر بين البلدين بعد سبع سنوات من ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، مع إعلان مسلّحين موالين لروسيا عن مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا، في خطوة أدت إلى تدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.

كما أبدى العديد من الدول الأوروبية فضلا عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قلقا حيال إمكانية انزلاق النزاع في شرق أوكرانيا إلى دائرة القتال الأوسع نطاقا من جديد، بعدما أشارت تقارير عدة إلى وجود تحرّكات كبيرة للجنود الروس وتكثيف للمواجهات مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.

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