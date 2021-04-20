أوكرانيا: لا يمكن استبعاد سيناريو عدوان روسي

في ظل التوتر المتصاعد مع روسيا، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع أي شيء من القيادة الروسية، مؤكدا أنه لا يمكن استبعاد سيناريو "عدوان" روسي.

وطلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، من أوروبا دعما أكبر لبلاده في مواجهة روسيا، بما في ذلك السماح لها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينكسي في حوار مع صحيفة لو فيغارو الخميس الماضي "إذا اعتبرنا الاتحاد الأوروبي وإيمانويل ماكرون ضمن العائلة الأوروبية بالفعل فعليهم التصرف من هذا المنطلق".

وأضاف أن مسؤولي فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ساعدوا أوكرانيا كثيرا، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال فرض عقوبات على روسيا.

وشدد على أنه "يجب أن يتطرق النقاش أيضا إلى الأمور الأمنية.. أمن أوروبا يعتمد على أمن أوكرانيا.. لا يمكننا أن نبقى في غرفة انتظار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى أجل غير مسمى".

ضم القرم

يشار إلى أن منسوب التوتر ارتفع بين البلدين بعد سبع سنوات من ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، مع إعلان مسلّحين موالين لروسيا عن مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا، في خطوة أدت إلى تدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.

وفي سياق متصل، أعلن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون ساليفان، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم خلال هذا الأسبوع المغادرة إلى واشنطن للتشاور، مشيرا إلى أنه يعتزم العودة إلى موسكو في غضون أسابيع قليلة.

يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية فضلا عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قلقون حيال إمكانية انزلاق النزاع في شرق أوكرانيا إلى دائرة القتال الأوسع نطاقا من جديد، بعدما أشارت تقارير عدة إلى وجود تحرّكات كبيرة للجنود الروس وتكثيف للمواجهات مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.