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الجيش الإندونيسي يعلن العثور على حطام الغواصة الغارقة

" أرشيفية"

الجيش الإندونيسي يعلن العثور على حطام الغواصة الغارقة

السلطات تستعد لإجلاء الناجين المحتملين رغم أن التقديرات تقول إن احتياطيات الأكسجين انقضت فجر اليوم 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن الجيش الإندونيسي، اليوم السبت، عن اكتشاف الغواصة التابعة له التي فقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عمق 850 مترا.

وأكد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر اليوم السبت.

وجابت طائرات وسفن الإنقاذ البحر شمال بالي، الجمعة، حيث وصلت عملية البحث عن غواصة إندونيسية مفقودة على متنها 53 من أفراد الطاقم إلى مرحلة عصيبة بسبب قرب نفاد إمدادات الأكسجين.

وغادرت المزيد من سفن البحرية قاعدة بانيوانجي الإندونيسية في وقت مبكر الجمعة متجهة إلى بحر بالي حيث انقطع الاتصال مع الغواصة كيه.آر.آي نانجالا-402 يوم الأربعاء خلال تدريبات.

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ووفقا لوزارة الدفاع فقد شيدت الغواصة التي تزن 1395 طنا في ألمانيا عام 1977، وانضمت للأسطول الإندونيسي في 1981. وخضعت لصيانة استغرقت عامين انتهت في 2012 في كوريا الجنوبية.

وقال مسؤولون إن البحث الجوي أسفر عن اكتشاف بقعة نفط بالقرب من موقع الغواصة الأصلي. وذكرت البحرية أن بقعة النفط قد تشير إلى أن الغواصة تعرضت لضرر أو قد تكون إشارة من الطاقم.

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